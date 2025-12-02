Carlos Cantero: "En la Seu nos ha pasado de todo, no es un sitio donde te puedas relajar"

El Casademont Zaragoza afronta este miércoles su visita a la complicada pista de La Seu en plena dinámica de doble competición y con la vista puesta en mantener su posición en la parte alta de la clasificación. Su entrenador, Carlos Cantero, explicó antes del viaje cómo llega el equipo y qué espera de un rival que ha mejorado en las últimas fechas.

Sobre el estado físico del equipo, el madrileño explicó que ninguna de sus jugadoras tiene ningún percance destacable y habló de la situación de Nerea Hermosa, Cantero señaló que el cuerpo técnico sigue con atención su respuesta al esfuerzo. "Cuando le pasa algo o lo que sea, recupera muy bien… no le impide tampoco para que la dinámica de los entrenamientos no sean normales", explicó

El técnico reconoció que gestionar Euroliga y Liga Femenina no es sencillo: “No es fácil, estás en una rutina que no te permite tampoco pensar otra cosa, sino que ya sabes que tienes doble jornada o cuando no hay doble jornada y doble competición”. Destacó que viajar el día antes “ayuda bastante… a llegar más descansadas a los partidos”. Cantero subrayó la importancia de esta fase del calendario, también pensando en la Copa de la Reina: “El average global es lo importante, es lo que determina un poco la clasificación… jugar ese jueves o jugar ese viernes viene dado un poco también por el average en el caso de empates”.

El rival llega en clara mejoría: "Cadí es un equipo que se ha reforzado con buenas jugadoras que han vuelto. Tienen ya mucha calidad, mucho equilibrio, jugadoras por puesto y una plantilla muy buena", valoró. La Seu es, además, una pista imprevisible para el Casademont: “Allí hemos tenido de todo… victorias liberadas, victorias muy ajustadas, hemos perdido después de ir ganando… no es un sitio donde te puedas relajar ni fuera de casa ni allí especialmente”.

En el apartado interno, Cantero volvió a señalar los aspectos que quiere pulir: “Pusimos énfasis en el tema del rebote, que lo estamos mejorando partido a partido… y ahora estamos con el discurso de las pérdidas”. Explicó que el equipo debe evitar superar las 14 por partido: “Estar en torno a las 10 pérdidas es importante para ganarse esa regularidad”. También recordó la importancia de los tiros libres

El entrenador valoró de forma muy positiva la respuesta de la afición rojilla, después de que se anunciara que cinco autobuses viajarán al partido en Valencia: “Va a ser muy bonito… todas las jugadoras de la liga y los entrenadores queremos ir allí a ver jugar. Será algo especial”. Cantero confesó que tiene una espina clavada: “No haber ganado nunca en La Fonteta ahora empezamos de cero en otro campo nuevo e intentaremos conseguir ese objetivo”.