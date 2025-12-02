Los jugadores del Casademont Zaragoza Soriano, Bell-Haynes y Rodríguez brillan con sus selecciones: estos han sido sus números

Los jugadores internacionales del Casademont Zaragoza han cerrado esta madrugada su participación en la primera ventana FIBA de la temporada dejando muy buenas actuaciones individuales. Trae Bell-Haynes lideró la victoria de Canadá frente a Bahamas con 17 puntos, 12 de ellos desde la línea de tres, sumando además 5 rebotes y 10 asistencias para alcanzar los 19 créditos de valoración. El base, saliendo desde el banquillo y con 24 minutos en la pista, fue el máximo anotador de Canadá, que con este triunfo se mantiene al frente de su grupo en los clasificatorios americanos para el Mundial.

También brilló Joel Soriano, aunque en este caso la República Dominicana cayó ante México con dos tiros libres a tres segundos del final del partido (88-89). El pívot del Casademont Zaragoza fue titular, dispuso de 26 minutos y anotó 12 puntos con un buen 4/6 en tiros de dos y, además, capturó 8 rebotes y dio 2 asistencias para sumar 20 créditos de valoración, solo superados por los 29 de Andrés Feliz. Ambas selecciones cierran esta primera ventana con un balance de 1-1, por detrás de EEUU que ha ganado sus dos partidos.

Mejor aún resultó el partido de Joaquín Rodríguez para la victoria de bfrente a Panamá (84-82), también resuelta en la última acción del encuentro disputado la madrugada del lunes. El escolta del Casademont fue titular y, en 32 minutos de juego, sumó 29 puntos a los que añadió 9 rebotes y 4 asistencias para 35 créditos de valoración.

Joaco no solo fue el mejor del partido sino que esos 35 créditos suponen la tercera mejor marca en los Clasificatorios de las Américas para el Mundial. Sus 17 puntos en la primera mitad mantuvieron a flote a Uruguay mientras Panamá avanzaba con fuerza. "Los números no importan mucho, lo importante es ganar. Me pone muy contento venir a ayudar a mi país a pelear. El equipo sabe que tira el que está mejor posicionado", explicó Rodríguez tras el encuentro.