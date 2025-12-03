Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

20.00 HORAS

El Cadí La Seu-Casademont Zaragoza, en directo: la Liga Femenina en vivo

Jornada 9 de la Liga Femenina Endesa

Fingall lanza un tiro libre durante el último partido.

Fingall lanza un tiro libre durante el último partido. / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Raquel Machín

Zaragoza

Nuevo partido de Liga para el Casademont Zaragoza en una de las pistas más complicadas de la competición y que se le ha atragantado varias veces al conjunto aragonés. El conjunto de Carlos Cantero llega en muy buena dinámica y dispuesto a seguir sumando para mantenerse en lo más alto de la clasificación.

