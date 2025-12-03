En Directo
20.00 HORAS
El Cadí La Seu-Casademont Zaragoza, en directo: la Liga Femenina en vivo
Jornada 9 de la Liga Femenina Endesa
Zaragoza
Nuevo partido de Liga para el Casademont Zaragoza en una de las pistas más complicadas de la competición y que se le ha atragantado varias veces al conjunto aragonés. El conjunto de Carlos Cantero llega en muy buena dinámica y dispuesto a seguir sumando para mantenerse en lo más alto de la clasificación.
