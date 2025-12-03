Koumadje se presenta como jugador del Casademont: "Estamos pasando un momento difícil como equipo pero estamos en sintonía y podemos hacer algo"

Con sus 2,24 de altura que le obligan a agacharse incluso en espacios abiertos como el Mercado Puerta Cinegia y en pantalón corto con tres grados de temperatura en la calle se ha presentado este miércoles Christ, como quiere que le llamen, Koumadje, el nuevo refuerzo del Casademont Zaragoza para el juego interior.

El pívot chadiano fue anunciado como nuevo jugador del conjunto aragonés el pasado viernes, el lunes pasó el reconocimiento médico en la capital aragonesa y se puso ya a las órdenes de Jesús Ramírez en la pista del Príncipe Felipe. "Primero que nada, estoy muy emocionado de estar aquí, muy emocionado por la oportunidad", se ha presentado este miércoles.

Sus primeras sensaciones en el equipo han sido buenas. "Ya he tenido dos entrenamientos con el equipo. Todos están de buen humor, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores. A algunos los conozco de antes, a otros los acabo de conocer. Y creo que el ánimo está muy alto. Como equipo, estamos pasando por un momento difícil ahora mismo, pero creo que estamos en sintonía y podemos hacer algo", ha indicado el jugador.

Su llegada obedece a la necesidad de reforzar un puesto de 'cinco' que hasta ahora ha dado muchos problemas al equipo aragonés. Koumadje tiene claro lo que puede aportar al Casademont Zaragoza. "Sobre todo en defensa. Estoy bastante seguro de que tenemos buenos bases, muy sólidos en esa posición. Simplemente viniendo aquí y siendo una presencia defensiva. El resto, lo demás vendrá, pero sobre todo como un pilar defensivo", ha asegurado.

Su fichaje por el Casademont fue sencillo, al menos así lo ha descrito él mismo. "Mi agente me contactó. Me dijeron que Zaragoza estaba interesado y nada más. Eso es todo", ha resumido. Koumadje se encontraba sin equipo tras haber realizado la pretemporada con el Olympiacos. El curso pasado lo empezó en el Alba Berlín pero tras su salida a mitad de temporada se marchó a China.

Ahora ya está centrado en Zaragoza y sabe que el sábado le espera al Casademont un partido muy importante en Granada en el que el conjunto aragonés necesita ganar ante un rival directo de la zona baja. "Llevo cuatro años jugando en Europa. He jugado partidos de rivalidad en Alemania y por toda Rusia, así que sé lo importantes que son", ha señalado al respecto.