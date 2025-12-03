Leite, Mariona y Pueyo brillan con luz propia en casa del Cadí. Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza

LA MEJOR

Leite

Anotadora |8| 22 puntos en una actuación muy sólida y de principio a fin.

Pueyo | 8 |

Triplista. Robos y triples marca de la casa para otro gran encuentro de la balear.

Bankolé | 7 |

Productiva. 12 minutos, 12 de valoración, cada cosa que hace suma para el equipo.

Fingall | 7 |

Poderosa. Se hizo fuerte bajo el aro para que su equipo ganara el rebote.

Hempe | 5 |

Escasa. Solo aprovechó uno de los balones que le llegaron, aunque sumó en rebotes y asistencias.

Mariona | 8 |

Dominadora. Puso el ritmo e hizo jugar a sus compañeras, apenas tuvo fallos.

Flores | 6 |

Correcta. Pocos pero buenos minutos, sumando rebotes y trabajo defensivo.

Vorackova | 7 |

Creciendo. Poco a poco va dejando cada vez más muestras de su calidad.

Oma | 5 |

Relevo. Tuvo nueve minutos para ir cogiendo forma y confianza.

Mawuli | 5 |

Escasa. Poca producción en el tiempo que estuvo en pista, una canasta en seis lanzamientos.

Gueye | 7 |

Fuerte. Buen trabajo de la interior tanto en defensa como en la pelea por el rebote.

Hermosa | 5 |

Implicada. Cantero completó su rotación con minutos para que la vitoriana crezca.