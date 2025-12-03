CASADEMONT ZARAGOZA
Leite, Mariona y Pueyo brillan con luz propia en casa del Cadí. Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza
LA MEJOR
Leite
Anotadora |8| 22 puntos en una actuación muy sólida y de principio a fin.
Pueyo | 8 |
Triplista. Robos y triples marca de la casa para otro gran encuentro de la balear.
Bankolé | 7 |
Productiva. 12 minutos, 12 de valoración, cada cosa que hace suma para el equipo.
Fingall | 7 |
Poderosa. Se hizo fuerte bajo el aro para que su equipo ganara el rebote.
Hempe | 5 |
Escasa. Solo aprovechó uno de los balones que le llegaron, aunque sumó en rebotes y asistencias.
Mariona | 8 |
Dominadora. Puso el ritmo e hizo jugar a sus compañeras, apenas tuvo fallos.
Flores | 6 |
Correcta. Pocos pero buenos minutos, sumando rebotes y trabajo defensivo.
Vorackova | 7 |
Creciendo. Poco a poco va dejando cada vez más muestras de su calidad.
Oma | 5 |
Relevo. Tuvo nueve minutos para ir cogiendo forma y confianza.
Mawuli | 5 |
Escasa. Poca producción en el tiempo que estuvo en pista, una canasta en seis lanzamientos.
Gueye | 7 |
Fuerte. Buen trabajo de la interior tanto en defensa como en la pelea por el rebote.
Hermosa | 5 |
Implicada. Cantero completó su rotación con minutos para que la vitoriana crezca.
