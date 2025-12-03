Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASADEMONT ZARAGOZA

Leite, Mariona y Pueyo brillan con luz propia en casa del Cadí. Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza

Carla Leite marca jugada en un ataque durante un duelo en el Felipe

Carla Leite marca jugada en un ataque durante un duelo en el Felipe / Pablo Ibáñez

Raquel Machín

Zaragoza

LA MEJOR

Leite

Anotadora |8| 22 puntos en una actuación muy sólida y de principio a fin.

Pueyo | 8 |

Triplista. Robos y triples marca de la casa para otro gran encuentro de la balear.

Bankolé | 7 |

Productiva. 12 minutos, 12 de valoración, cada cosa que hace suma para el equipo.

Fingall | 7 |

Poderosa. Se hizo fuerte bajo el aro para que su equipo ganara el rebote.

Hempe | 5 |

Escasa. Solo aprovechó uno de los balones que le llegaron, aunque sumó en rebotes y asistencias.

Mariona | 8 |

Dominadora. Puso el ritmo e hizo jugar a sus compañeras, apenas tuvo fallos.

Flores | 6 |

Correcta. Pocos pero buenos minutos, sumando rebotes y trabajo defensivo.

Vorackova | 7 |

Creciendo. Poco a poco va dejando cada vez más muestras de su calidad.

Oma | 5 |

Relevo. Tuvo nueve minutos para ir cogiendo forma y confianza.

Mawuli | 5 |

Escasa. Poca producción en el tiempo que estuvo en pista, una canasta en seis lanzamientos.

Gueye | 7 |

Fuerte. Buen trabajo de la interior tanto en defensa como en la pelea por el rebote.

Hermosa | 5 |

Noticias relacionadas y más

Implicada. Cantero completó su rotación con minutos para que la vitoriana crezca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents