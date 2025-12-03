La previa del Cadí-Casademont Zaragoza: la defensa del coliderato continúa en La Seu

El asfixiante calendario del Casademont no da tregua. Para una semana que la Euroliga, tras el fin de la primera fase y el inicio de la segunda, descansa, es en la Liga Femenina Endesa donde las aragonesas van a tener que afrontar tres partidos en solo siete días. Tras la sufrida victoria ante el Estudiantes y antes de la visita del Perfumerías Avenida, a las de Cantero les toca hacer las maletas para visitar este miércoles a un Cadí La Seu al alza (20.00). El objetivo es seguir ganando para continuar en lo más alto de la tabla.

Para ello, el técnico contará con toda su plantilla. Dependerá mucho de cómo transcurra el partido, pero ya se vio ante el conjunto estudiantil que Cantero quiere repartir cargas y dosificar minutos para que el equipo llegue en las mejores condiciones a los partidos clave de un mes de diciembre que se presenta apasionante. Pero antes de pensar en lo que viene, el Casademont debe seguir con el foco en la Liga porque cualquier traspié significaría perder la cabecera de la competición. Contra el Estudiantes, el conjunto aragonés ya se llevó un susto aunque acabó llevándose la victoria en un partido demasiado irregular. Con el nivel mostrado el pasado domingo, lo más normal sería que las cosas no salgan bien en tierras catalanas. No sería la primera vez que las de Cantero se llevaran un disgusto en una cancha en el que los despistes se pagan caros.

Además, el Cadí La Seu llega a la cita con las zaragozanas en plena remontada. Su balance es de tres victorias y cinco derrotas, pero las catalanas han ganado tres de sus cuatro últimos encuentros tras perder sus primeros cuatro choques ligueros. Con la clasificación a la Copa de la Reina en la cabeza, un triunfo ante el Casademont multiplicaría sus opciones. En su plantilla destacan jugadoras como Gonzales o Ridard a las que se suma un bloque nacional en el que están la aragonesa Marina Mata o la querida Ainhora Gervasini.