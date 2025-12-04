Kabaca, del Casademont Zaragoza, pasa de nuevo por el quirófano

Sadik Emir Kabaca, jugador del Casademont Zaragoza, ha vuelto a ser intervenido este jueves en el Nuevo Hospital Quirónsalud Zaragoza por el doctor Julio Delgado para realizarle un injerto óseo en el dedo que se aplastó en el gimnasio el pasado mes de septiembre. Esta intervención se ha realizado para "favorecer la unión de los fragmentos óseos de la falange", tal y como ha exlicado el club aragonés en su web.

El doctor Delgado fue el mismo médico que reimplantó la falalge distal del dedo lesionado el pasado mes de septiembre. Kabaca no ha podido debutar todavía en competición oficial con el Casademont Zaragoza ya que su lesión se produjo justo antes de comenzar la Liga Endesa. El jugador todavía no se ejercita con el grupo ni ha tocado balón desde entonces. "La recuperación del jugador dependerá de la evolución de la lesión", señala la entidad aragonesa.

Jesús Ramírez, entrenador del primer equipo, se ha referido a la situación del jugador este mismo jueves. "Con Sadik, el dedo no vascularizó como tenía que hacerlo y, a partir de ahí, veremos qué dicen los doctores. Él está trabajando al máximo, pero hay que comprobar cómo evoluciona ese dedo", ha indicado en la previa del duelo de Granada.

El ala-pívot, primer fichaje del verano en el club, tuvo que ser ingresado e intervenido en el hospital a finales de septiembre tras sufrir "un aplastamiento de la falange distal del tercer dedo de la mano durante una sesión de trabajo en el gimnasio".

La entidad aragonesa, que contaba con 13 jugadores del primer equipo, optó por no realizar ningún fichaje, quedándose Devin Robinson y Jaime Fernández como los dos 'cuatros' de la primera plantilla. Youssouf Traoré ha completado convocatorias y participado en algunos encuentros ante bajas de otros jugadores o para tener minutos en la competición europea.