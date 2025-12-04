El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos

El Gobierno de Aragón ya tiene una propuesta definitiva del reparto de subvenciones a los clubs de élite de la comunidad correspondientes a la temporada ya vencida 2024-25. En esa distribución destaca la reducción de 98.000 euros en la cantidad a percibir por el Real Zaragoza y de 120.000 en la del Casademont Zaragoza femenino. El masculino, así como el Huesca, ven aumentar sus cantidades en 60.000 y 40.000 euros, respectivamente. La cantidad global asciende a 1.789.809,06 euros, 23.000 más que el curso pasado, y alcanza a 34 entidades diferentes.

Esa cantidad se divide en dos grandes bloques, para las SAD y para los clubs deportivos, que a su vez tienen dos categorías. En Aragón hay tres SAD, Real Zaragoza, SD Huesca y Casademont Zaragoza. El club blanquillo percibirá este año 128.503,90 euros por los 226.967,12 que le correspondieron en 2024. La SD Huesca sube de 223.770,40 a 264.350,88 euros. Mientras, el Casademont Zaragoza pasa de 426.762,12 a 484.643,28 euros este año. El pasado sufrió un recorte de 130.000 euros.

Las cantidades se deciden mediante la asignación de puntos en función de los criterios establecidos en la convocatoria de subvenciones. Una vez sumados los puntos se establece el valor de cada uno y se multiplica por los obtenidos por cada club para definir su cuantía. En el caso de estas entidades se ha aplicado un factor corrector en función del presupuesto. Como el Casademont tiene un presupuesto inferior a 20 millones de euros, se ha multiplicado su puntuación por 1,5, mientras que en el caso de las SAD de fútbol se ha multiplicado por 0,5 por superar en ambos casos los 20 millones.

En cuanto a los clubs deportivos se distinguen dos tipos, los que compiten en primera o segunda categoría y cuentan con, al menos, un 70% de cuerpo técnico y deportistas contratados laboralmente y los que, sin cumplir lo anterior, compiten en máxima categoría o la siguiente en competiciones no profesionalizadas. En el primer grupo la mayor cuantía es para el Casademont femenino (Club Deportivo Basket Zaragoza 2002), que recibirá 196.879,14 euros, 120.000 menos que hace un año (317.698,22 euros). Una reducción que va a afectar a las cuentas del club, ya cerradas en junio.

El Casademont, finalista de la Liga Femenina Endesa el pasado curso, había visto cómo se incrementaban sus ayudas en los últimos dos años, pero ahora percibirá incluso menos que en 2023 (226.344 euros). Esto se suma a la reducción de 20.500 euros en la subvención de la DPZ para este año.

En cuanto al resto de clubs, también verán reducidas las cuantías el Wanapix, que percibirá 150.305,58 euros (168.000 en 2024), el Bada Huesca 171.475,38 (242.543,81), el Pamesa Teruel con 160.890,48 (208.000). El Esneca Fraga sube de 145.745 a 156.656,52 euros, el Colo Colo de 128.011 a 129.135,75 euros y aparecen el Intersala Promesas con 99.166,32 euros y el Voleibol Zaragoza con 135.486,72 euros. Ninguno de los dos recibieron ayuda alguna hace un año.

Además, el Scorpio 71 percibirá 79.406,62 euros, menos que hace un año, el CN Helios 8.000, el RZ Club de Tenis 30.000, el CH Jaca 41.600, el Stadium Casablanca (para diferentes modalidades) 62.692, el Ibón Orientación 32.857,92, el Club Escuela 28.386,56, el Béisbol Miralbueno 15.212, el Zlalom 30.000, el Teruel 18.254, los Hurricanes 25.556,16, el Ejea 18.862,88, el Barceló Team, 15.000, el CC Oscense 67.400, el Hielo Pirineo 8.948,95, la Zoiti 15.000, el Tarazona 18.682,88, el Utebo 18.254,40, Peña Guara 22.936, el Club Judo Binéfar 12.778,08, el CC Turiaso 4.117,68, el Club Pelota Zaragoza 3.780 y el Patinaje 2mil6 12.86,60 euros. Estas tres últimas entidades entran por primera vez en el reparto.