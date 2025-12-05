Aminata Gueye, jugadora del Casademont Zaragoza: "Intentaremos hacerlo lo mejor posible para ser primeras"

El Casademont Zaragoza afronta este domingo (12.15 horas) un encuentro clave para demostrar sus aspiraciones en la competición doméstica. Las de Carlos Cantero recibirán en el Príncipe Felipe al Perfumerías Avenida en un duelo entre equipos de la zona noble de la clasificación de la Liga Endesa. Aminata Gueye ha comparecido este viernes en la previa del encuentro para valorar el estado del equipo y sus sensaciones en su primer curso como jugadora del conjunto rojillo.

Aminata Gueye, antes de tirar a canasta en el partido contra Movistar Estudiantes en el Príncipe Felipe. / Pablo Ibáñez

La ambición es máxima en el vestuario de las aragonesas, que son segundas, aunque con ocho victorias y una derrota igualan al líder, el Spar. “Intentaremos hacerlo lo mejor posible para ser primeras, porque creo que somos segundas detrás del Girona”, ha asegurado la pívot francesa.

Por ello, el vestuario es consciente de la importancia de sumar ante el equipo salmantino para asaltar la cabeza de la clasificación. En ese sentido, Gueye ha señalado el objetivo principal del grupo, que pasa por alcanzar la cima: “Así que, para ser primeras y mantenerlo hasta el final, espero que tengamos todas las ventajas”, afirma.

Aminata Gueye, en un tiempo muerto en el partido contra Movistar Estudiantes en el Príncipe Felipe. / Pablo Ibáñez

Más allá del factor grupal, la rueda de prensa también ha servido para conocer el proceso de aclimatación de la jugadora en su primera temporada en el Casademont Zaragoza. A pesar de la exigencia de la competición y de ser una recién llegada a la plantilla de Carlos Cantero, la pívot se muestra satisfecha con su integración: “Me siento bien. El ambiente es realmente bueno aquí. Se siente seguro”, explica.

No obstante, Aminata Gueye ha reconocido que todavía tiene margen de crecimiento dentro del equipo: “Todavía estoy aprendiendo muchas cosas y sigo adaptándome a cómo funciona el equipo, pero estoy bien”. El equipo se ejercita con la mente puesta en ofrecer su mejor versión este domingo en Zaragoza, donde buscará una victoria que certifique esa candidatura al liderato que reclama Gueye.