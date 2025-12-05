El Casademont Zaragoza U22 asalta la pista del Joventut de Badalona (69-82)

El Casademont Zaragoza U22 consiguió este viernes su sexta victoria en la Liga U contra un gran Joventut de Badalona que le puso las cosas muy difíciles del primer minuto al último. Los de Jorge Serna cierran la novena jornada en la misma cuarta posición.

No sacó la mayor de las ventajas el Casademont en el primer cuarto, pero, aun con eso, se llevó el parcial por una ventaja mínima de dos puntos y empezó marcando desde el principio el ritmo que llevaría el encuentro. Los aragoneses se apoyaron donde más fuertes son, en los triples, y con tres casi seguidos, construyeron la mayor parte de su ventaja en Badalona.

Ya desde el segundo cuarto, el conjunto rojillo, que este viernes vestía de blanco, empezó a engordar más y más la diferencia y dejó el marcador con un más nueve en el descanso. El partido continuó de manera similar en el tercer tiempo, donde los de Serna, aunque no muy hábiles en defensa, sí sacaron el derroche de canastas que los mantiene como el segundo equipo más anotador.

En el último cuarto, el Casademont dio el do de pecho para cerrar el partido ante un Joventut muy robusto, pero no superior a los zaragozanos, que se volvieron a casa con una ventaja de 13.