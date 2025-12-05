La previa del Granada-Casademont Zaragoza: la Reconquista comienza en Granada

El Casademont Zaragoza visita este sábado Granada (20.00) para trazar el camino inverso a los Reyes Católicos. Si hace un montón de siglos fue en el territorio nazarí donde se consumó la Reconquista, el equipo aragonés necesita dar allí poner la primera piedra para comenzar su camino. Un recorrido que tiene que llevarle a dejar atrás su decepcionante inicio de curso y a convertirse en lo que se pensaba que iba a ser el nuevo Casademont tras la llegada de Jesús Ramírez.

Serán por ello muy importantes las sensaciones con la que los zaragozanos vuelvan del parón internacional, pero en Granada más necesario es sacar una victoria. Porque se enfrentan antepenúltimo y último de la ACB y una derrota dejaría a los aragoneses o dentro del descenso o con las mismas victorias que los equipos que marcan la quema. Porque si los andaluces, ahora colistas, se imponen al Casademont, sumaría su segundo triunfo del triunfo, exactamente los mismos que tienen los de Ramírez. La alarma sería evidente.

Pero, antes de ponernos lo peor, lo cierto es que el conjunto aragonés tiene 40 minutos para dar un golpe encima de la mesa. La lógica dice que a un equipo con dudas y con la autoestima baja le tiene que venir de perlas enfrentarse con el que hasta ahora, según la clasificación, es el peor de todos sus rivales. Además, Ramírez tiene disponible (a excepción de Kabaca) para su particular Reconquista a todo su ejército, al que se ha sumado un guerrero que, por su planta, da hasta miedo. Aunque el técnico aseguró que todavía no está al 100%, es de esperar que debute como jugador del Casademont Khalifa Koumadje. El gigante chadiano pondrá sus 224 centímetros a disposición de un equipo que tiene en la pintura el mayor de sus varios problemas.

Los jugadores del Casademont, aplaudiendo al Felipe / JAIME GALINDO

Pero su llegada no va a solucionar todo. Para cambiar la imagen que los zaragozanos han dado en sus últimos partidos será necesario un paso delante de todos. Pesos pesados del vestuario como Dubljevic o Robinson deberán elevar su rendimiento para ayudar al capitán Yusta, a Bell-Haynes y compañía y así llevarse un triunfo de Granada que no va a ser tan sencillo como la clasificación podría indicar

Tan solo hace falta ver lo que les ha pasado a los dos últimos equipos que visitaron a los nazarís. El Real Madrid sudó tinta para imponerse al colista en un encuentro en el que encajó 100 puntos (100-11) y en el que entró perdiendo al último cuarto. Peor le fue al Valencia Basket, que vio como el Granada le sorprendió y se llevó el triunfo.

Un nombre destaca por encima de todos en el equipo andaluz, el de Luka Bozic. El pívot croata es uno de los jugadores más valorados de la ACB. Justo a tiempo llega Khalifa Koumadje para intentar frenarle. Si eso ocurre, el Casademont debería tener las de ganar.