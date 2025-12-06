Casademont Zaragoza
Dubljevic y Koumadje, dos hombres y un destino. Las notas del Casademont Zaragoza
Los dos pívots del equipo aragonés destacan, con Yusta de nuevo en plan líder, en el vital triunfo en Granada
EL MEJOR
Dubljevic | 9 |
Resucitado. El mejor ‘Dubi’ desde hace mucho. Ojalá coja confianza y siga creciendo.
Bell-Haynes | 7 |
Eléctrico. Compensó un par de fallos atrás con sus buenas acciones ofensivas.
Spissu | 5 |
Cumplidor. Aprueba con lo justo el italiano, que no acaba de encontrarse.
Yusta | 8 |
Crecido. No baja su nivel. Es el líder y el capitán lo sabe. Otro gran partido.
Stevenson | 4 |
Nefasto. Jugó poco y mal. -4 de valoración. No aprovechó la titularidad.
Joaquín | 7 |
Canchero. Sin el brillo de otros días, el uruguayo fue un día más importante.
González | 4 |
Invisible. El 0 de valoración hace justicia a su partido. No destacó en nada.
Robinson | 7 |
Productivo. Fue de más a menos, pero fue decisivo para tomar ventaja.
Fernández | 6 |
Intenso. Jugó más de lo habitual y dejó un buen triple y buenas ayudas en defensa.
Koumadje | 8 |
Tremendo. Cambió el duelo con su entrada. Si sin ritmo es capaz de impactar tanto... Debut prometedor.
Soriano | - |
Relegado. La llegada de Koumadje lo condena. Ahora mismo no tiene sitio.
Stephens | - |
Descartado. No entró en la convocatoria. Fue sustituido por un Langarita que tampoco saltó a la pista.
