Casademont Zaragoza

Dubljevic y Koumadje, dos hombres y un destino. Las notas del Casademont Zaragoza

Los dos pívots del equipo aragonés destacan, con Yusta de nuevo en plan líder, en el vital triunfo en Granada

Dubljevic pelea por los suelos por un balón en Granada

Dubljevic pelea por los suelos por un balón en Granada / Fermin Rodriguez

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

EL MEJOR

Dubljevic | 9 |

Resucitado. El mejor ‘Dubi’ desde hace mucho. Ojalá coja confianza y siga creciendo.

Bell-Haynes | 7 |

Eléctrico. Compensó un par de fallos atrás con sus buenas acciones ofensivas.

Spissu | 5 |

Cumplidor. Aprueba con lo justo el italiano, que no acaba de encontrarse.

Yusta | 8 |

Crecido. No baja su nivel. Es el líder y el capitán lo sabe. Otro gran partido.

Stevenson | 4 |

Nefasto. Jugó poco y mal. -4 de valoración. No aprovechó la titularidad.

Joaquín | 7 |

Canchero. Sin el brillo de otros días, el uruguayo fue un día más importante.

González | 4 |

Invisible. El 0 de valoración hace justicia a su partido. No destacó en nada.

Robinson | 7 |

Productivo. Fue de más a menos, pero fue decisivo para tomar ventaja.

Fernández | 6 |

Intenso. Jugó más de lo habitual y dejó un buen triple y buenas ayudas en defensa.

Koumadje | 8 |

Tremendo. Cambió el duelo con su entrada. Si sin ritmo es capaz de impactar tanto... Debut prometedor.

Soriano | - |

Relegado. La llegada de Koumadje lo condena. Ahora mismo no tiene sitio.

Stephens | - |

Descartado. No entró en la convocatoria. Fue sustituido por un Langarita que tampoco saltó a la pista.

