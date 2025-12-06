Dubljevic y Koumadje, dos hombres y un destino. Las notas del Casademont Zaragoza

EL MEJOR

Dubljevic | 9 |

Resucitado. El mejor ‘Dubi’ desde hace mucho. Ojalá coja confianza y siga creciendo.

Bell-Haynes | 7 |

Eléctrico. Compensó un par de fallos atrás con sus buenas acciones ofensivas.

Spissu | 5 |

Cumplidor. Aprueba con lo justo el italiano, que no acaba de encontrarse.

Yusta | 8 |

Crecido. No baja su nivel. Es el líder y el capitán lo sabe. Otro gran partido.

Stevenson | 4 |

Nefasto. Jugó poco y mal. -4 de valoración. No aprovechó la titularidad.

Joaquín | 7 |

Canchero. Sin el brillo de otros días, el uruguayo fue un día más importante.

González | 4 |

Invisible. El 0 de valoración hace justicia a su partido. No destacó en nada.

Robinson | 7 |

Productivo. Fue de más a menos, pero fue decisivo para tomar ventaja.

Fernández | 6 |

Intenso. Jugó más de lo habitual y dejó un buen triple y buenas ayudas en defensa.

Koumadje | 8 |

Tremendo. Cambió el duelo con su entrada. Si sin ritmo es capaz de impactar tanto... Debut prometedor.

Soriano | - |

Relegado. La llegada de Koumadje lo condena. Ahora mismo no tiene sitio.

Stephens | - |

Descartado. No entró en la convocatoria. Fue sustituido por un Langarita que tampoco saltó a la pista.