En Directo
Casademont Zaragoza
El Granada-Casademont Zaragoza, en directo: el gigante Koumadje impresiona en su debut
Sigue con nosotros el crucial duelo en el regreso de la competición tras el parón internacional
El Casademont Zaragoza visita este sábado Granada (20.00) para trazar el camino inverso a los Reyes Católicos. Si hace un montón de siglos fue en el territorio nazarí donde se consumó la Reconquista, el equipo aragonés necesita dar allí poner la primera piedra para comenzar su camino. Un recorrido que tiene que llevarle a dejar atrás su decepcionante inicio de curso y a convertirse en lo que se pensaba que iba a ser el nuevo Casademont tras la llegada de Jesús Ramírez. Sigue con nosotros el importantísimo duelo en directo:
Triiiiple de Yuuuuusta. Festivaaal (22-38)
Dos buenas canastas de Robinson ponen el +13
Canastçon Bell-Haynes ahora (20-31)
2+1 del Granada (error de Bell-Haynes) que corta el parcial. 6 para el descanso
Dubi aumenta la difecnia (17-29)
Y ahora triiiiiple de Bell-Hayneees (17-27). Máxima del partido y lo para el Granada
Triiiiiple de Joaquíiin (17-24)
Sin puntos en elos dos primeros minutos del segundo cuarto (17-21)
Koumadjeeeee. Le culegan un balón para abjo, lo caza. Luego pone un tapón y en el contraataque se vuelve a colgar. Parece fácil. Con esos cuatro puntos consecutivos acaba el primer cuarto. 17-21 para el Casademont
Falla dos tiros libres Koumadje en su primera intervención y vuelve el empate al marcador (17-17). Queda un minuto
