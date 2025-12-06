Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

El Granada-Casademont Zaragoza, en directo: el gigante Koumadje impresiona en su debut

Sigue con nosotros el crucial duelo en el regreso de la competición tras el parón internacional

Koumadje, durante el calentamiento

Koumadje, durante el calentamiento / Fermin Rodriguez

El Casademont Zaragoza visita este sábado Granada (20.00) para trazar el camino inverso a los Reyes Católicos. Si hace un montón de siglos fue en el territorio nazarí donde se consumó la Reconquista, el equipo aragonés necesita dar allí poner la primera piedra para comenzar su camino. Un recorrido que tiene que llevarle a dejar atrás su decepcionante inicio de curso y a convertirse en lo que se pensaba que iba a ser el nuevo Casademont tras la llegada de Jesús Ramírez. Sigue con nosotros el importantísimo duelo en directo:

