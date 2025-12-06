Jesús Ramírez, tras la victoria del Casademont: “Hemos encontrado el punto de calma cuando más falta nos hacía"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, destacó este sábado el valor de la victoria de su equipo por 83-92 en la pista del Covirán Granada que les da “aire” y que, confía, en que les sirva para desbloquearse “un poco”.

Ramírez dijo en rueda de prensa tras el choque que ganaron “un partido muy difícil y muy competido” contra “un equipo que está haciendo las cosas muy bien en el último mes”.

“En el último cuarto nos hemos metido nosotros mismos en problemas, pero fuimos capaces de calmarnos, de resituarnos y de cerrar el partido de forma positiva”, añadió.

“Hemos encontrado el punto de calma cuando más falta nos hacía para defender como teníamos que hacerlo y ganar el partido con solvencia al final”, sentenció.

“Tenemos que desbloquearnos un poco y espero que el partido de hoy nos sirva. Es una victoria que da aire y espero que un empujón porque hay muchas cosas que mejorar”, agregó Ramírez.

El preparador del Casademont Zaragoza se mostró “muy contento con el esfuerzo defensivo de varios jugadores” y también porque “ganar fuera en la ACB es muy difícil” y tiene “mucho valor” por la dinámica mala en que llegaban.