La previa del Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida: el liderato en juego ante Iyana Martín

Tras superar una dura prueba como es siempre la visita al Cadí La Seu, el Casademont Zaragoza afronta este domingo otro reto mayúsculo en casa con la visita del Perfumerías Avenida de Iyana Martín. El conjunto de Carlos Cantero es el más en forma de la Liga con esa racha de seis victorias consecutivas que le han llevado al coliderato junto al Girona, mientras que el que dirige Anna Montañana acumula cuatro triunfos seguidos, los dos últimos en casa del Jairis y frente al Valencia con una remontada con el nombre y apellido de Iyana Martín. La cita es este domingo en el Príncipe Felipe a las 12.15 horas.

Será uno de los duelos de la jornada en el que el Casademont Zaragoza defiende esa primera plaza que comparte con el Girona frente a uno de los históricos de la competición y siempre aspirante a todo. El conjunto aragonés apela a su buen momento de forma, al liderazgo de Mariona, Pueyo, Fingall y compañía y al fortín del Príncipe Felipe, donde el equipo no ha perdido todavía en Liga.

Enfrente, un Avenida crecido con el paso de las jornadas que parece haber alcanzado también velocidad de crucero. En el conjunto salmantino destaca el nombre de Iyana Martín, protagonista absoluta con 21 puntos del increíble triunfo frente al Valencia, y que acumula este curso una media de 13,8 puntos, 2,9 rebotes, 3,3 asistencias y 12,1 de valoración en 24 minutos por jornada. La máxima anotadora del equipo es Cave con 14,3 puntos, a los que suma 8 capturas para irse a los 18,3 de valoración de promedio.

El Casademont Zaragoza parece haberle tomado la medida a su rival en las últimas campañas. El curso pasado le ganó los dos enfrentamientos de Liga, si bien las salmantinas se impusieron en las semifinales de la Copa de la Reina disputada en el Príncipe Felipe. El Casademont ha ganado siete de sus diez enfrentamientos oficiales con el Avenida.

El de este domingo será una prueba más para el conjunto aragonés, que dispondrá de todas sus jugadoras para el partido. El Casademont inicia así un tramo del calendario ultra exigente, ya que sus próximos rivales serán el Valencia y el Hozono Global Jairis en la competición doméstica, sin olvidar que este martes afronta otro duelo decisivo en la Euroliga frente al conjunto taronja en el Roig Arena. La temporada se pone seria.