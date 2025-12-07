El Casademont U22 recibe al Real Madrid

El Casademont Zaragoza U22 vuelve a la pista con uno de los grandes partidos de la temporada, incluido en el abono. El equipo de Jorge Serna recibe este lunes en el Siglo XXI al Real Madrid (13.00), uno de los grandes favoritos de la competición, ante el que sucumbió en el partido de la primera vuelta.

Tras encadenar tres victorias seguidas en otras tantas salidas (Valencia, Unicaja y Joventut), el Casademont Zaragoza intentará hacerse fuerte en casa para poder igualar a su rival en la clasificación. Ahora mismo los aragoneses suman seis victorias y son cuartos en el grupo A, mientras los madrileños son segundos con siete triunfos, a dos del líder, el Barcelona.

El Casademont Zaragoza solo ha perdido tres partidos hasta el momento, uno de ellos frente al Real Madrid. Un duelo que estuvo marcado por las bajas con las que se presentó al encuentro el conjunto aragonés y que le condenaron a caer por un claro 58-86.

Al conjunto aragonés le quedan por disputar cinco partidos de esta primera fase de la competición. El objetivo del club aragonés es terminar entre los cinco primeros (es cuarto con tres victorias de ventaja sobre el sexto) para continuar en el mismo grupo en la segunda fase y poder pelear entonces para acceder a la fase final, que disputan los cuatro primeros y los dos ganadores de una eliminatoria entre el quinto y el sexto y el primero y el segundo del grupo B.