El Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida, en directo: duelo de altura en el Felipe

Tras superar una dura prueba como es siempre la visita al Cadí La Seu, el Casademont Zaragoza afronta este domingo otro reto mayúsculo en casa con la visita del Perfumerías Avenida de Iyana Martín. El conjunto de Carlos Cantero es el más en forma de la Liga con esa racha de seis victorias consecutivas que le han llevado al coliderato junto al Girona, mientras que el que dirige Anna Montañana acumula cuatro triunfos seguidos. La cita es este domingo en el Príncipe Felipe a partir de las 12.15 horas. Sigue con nosotros el atractivo duelo en directo:

Con 42-39 acaba la primera parte. Buena reacción del Casademont tras su mal arranque. Aun así, todo por decidir en el Felipe

Perfumerías ha perdido la frescura. El Casademont suma desde el libre

Helena Omaaa pone por delante al Casademont muchos minutos después (38-37). 1 minuto para el descanso

Fingall y Gueye lo empatan (35-35)

Vuelve Iyana a aparecer (31-35)

Técnica a Leite. La grada muy enfadada. 5 para el descanso

Han dado finalmente de dos la canasta de Leite, que vuelve a anotar (31-31)

Asistecnia mágica de Mariooona y otrooo triple de Leitee. Ya está ahí el Cadademont (30-31)

Triplazo de Soriano al que responde Leiteee (27-31)