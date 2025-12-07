Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida, en directo: duelo de altura en el Felipe

Sigue con nosotros el atractivo choque en el que está en juego el liderato de la Liga Femenina Endesa

Fingall encara el aro en una acción del duelo ante el Perfumerías

Fingall encara el aro en una acción del duelo ante el Perfumerías / Jaime Galindo

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Tras superar una dura prueba como es siempre la visita al Cadí La Seu, el Casademont Zaragoza afronta este domingo otro reto mayúsculo en casa con la visita del Perfumerías Avenida de Iyana Martín. El conjunto de Carlos Cantero es el más en forma de la Liga con esa racha de seis victorias consecutivas que le han llevado al coliderato junto al Girona, mientras que el que dirige Anna Montañana acumula cuatro triunfos seguidos. La cita es este domingo en el Príncipe Felipe a partir de las 12.15 horas. Sigue con nosotros el atractivo duelo en directo:

