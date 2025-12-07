Cristina Ouviña regresa a las canchas tras ser madre y a tiempo para enfrentarse al Casademont

573 días después y tras haber sido madre por primera vez, Cristina Ouviña se ha vuelto a sentir este domingo jugadora de baloncesto. La aragonesa disputó los últimos dos minutos del encuentro en el que su equipo, el Valencia Basket, superó al Gran Canaria. A pesar de su corta participación, a la base le dio tiempo de anotar un triple que levantó a todo el Roig Arena.

De esta manera, Ouviña ya es una más del Valencia Basket y estará disponible para medirse al Casademont en el doble enfrentamiento de la próxima semana entre zaragozanas y taronjas. Aunque está por ver si Rubén Burgos le da la alternativa en alguno de los dos choques, ya que la aragonesa no cuenta, lógicamente, con el ritmo competitivo necesario tras casi dos años de parón.

Ouviña fue madre en junio de 2025 y en septiembre retomó su actividad deportiva aunque lo hizo con un plan de puesta a punto individual que se ha extendido cerca de tres meses.