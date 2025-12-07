Una Mariona Ortiz de récord reparte que da gusto. Las notas del Casademont Zaragoza

Mariona | 9 |

De récord. _ Le da igual salir de inicio o no. Hace magia siempre.

Leite | 6 |

Acelerada. _Necesita poner pausa. Muy anotadora, pero irregular. El -13 con la gala en pista da que pensar.

Flores | 8 |

Huracán. _Fantástico su duelo. En defensa mordió y en ataque acertó.

Pueyo | 7 |

Eficaz. _Parece que no hizo mucho, pero 10 puntos y +28 con ella. Jugadoraza.

Oma | 5 |

Recurso. _Fue importante en el segundo cuarto, pero solo jugó 6 minutos.

Vorackova | 5 |

Tímida. _Frío partido de la checa. Necesita ponerle energía a su calidad.

Bankolé | 8 |

Tremenda. _Exprime sus minutos que da gusto. Muy acertada en el tiro.

Fingall | 5 |

Negada. _Su rasmia y pelea por cada balón la salvan en un día para olvidar.

Mawuli | 5 |

Desapercibida. _No apareció la nipona. Se fue sin anotar y solo tiró una vez a canasta.

Hempe | 7 |

Productiva. _Fue clave cuando las cosas no iban bien. Se le caen los puntos.

Gueye | 9 |

Bailarina. _Qué placer verla moverse en la zona. La más valorada (21).

Hermosa | 5 |

Errática. _Solo 4 minutos, pero fallo dos tiros muy fáciles. Todavía sin ritmo.