Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

Una Mariona Ortiz de récord reparte que da gusto. Las notas del Casademont Zaragoza

Gran actuación coral del equipo aragonés en un día que refuerza a las de Cantero

Mariona, buscando un pase en la cancha del Felipe

Mariona, buscando un pase en la cancha del Felipe / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Mariona | 9 |

De récord. _ Le da igual salir de inicio o no. Hace magia siempre.

Leite | 6 |

Acelerada. _Necesita poner pausa. Muy anotadora, pero irregular. El -13 con la gala en pista da que pensar.

Flores | 8 |

Huracán. _Fantástico su duelo. En defensa mordió y en ataque acertó.

Pueyo | 7 |

Eficaz. _Parece que no hizo mucho, pero 10 puntos y +28 con ella. Jugadoraza.

Oma | 5 |

Recurso. _Fue importante en el segundo cuarto, pero solo jugó 6 minutos.

Vorackova | 5 |

Tímida. _Frío partido de la checa. Necesita ponerle energía a su calidad.

Bankolé | 8 |

Tremenda. _Exprime sus minutos que da gusto. Muy acertada en el tiro.

Fingall | 5 |

Negada. _Su rasmia y pelea por cada balón la salvan en un día para olvidar.

Mawuli | 5 |

Desapercibida. _No apareció la nipona. Se fue sin anotar y solo tiró una vez a canasta.

Hempe | 7 |

Productiva. _Fue clave cuando las cosas no iban bien. Se le caen los puntos.

Gueye | 9 |

Bailarina. _Qué placer verla moverse en la zona. La más valorada (21).

Hermosa | 5 |

Noticias relacionadas y más

Errática. _Solo 4 minutos, pero fallo dos tiros muy fáciles. Todavía sin ritmo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents