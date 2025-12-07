Casademont Zaragoza
Una Mariona Ortiz de récord reparte que da gusto. Las notas del Casademont Zaragoza
Gran actuación coral del equipo aragonés en un día que refuerza a las de Cantero
Mariona | 9 |
De récord. _ Le da igual salir de inicio o no. Hace magia siempre.
Leite | 6 |
Acelerada. _Necesita poner pausa. Muy anotadora, pero irregular. El -13 con la gala en pista da que pensar.
Flores | 8 |
Huracán. _Fantástico su duelo. En defensa mordió y en ataque acertó.
Pueyo | 7 |
Eficaz. _Parece que no hizo mucho, pero 10 puntos y +28 con ella. Jugadoraza.
Oma | 5 |
Recurso. _Fue importante en el segundo cuarto, pero solo jugó 6 minutos.
Vorackova | 5 |
Tímida. _Frío partido de la checa. Necesita ponerle energía a su calidad.
Bankolé | 8 |
Tremenda. _Exprime sus minutos que da gusto. Muy acertada en el tiro.
Fingall | 5 |
Negada. _Su rasmia y pelea por cada balón la salvan en un día para olvidar.
Mawuli | 5 |
Desapercibida. _No apareció la nipona. Se fue sin anotar y solo tiró una vez a canasta.
Hempe | 7 |
Productiva. _Fue clave cuando las cosas no iban bien. Se le caen los puntos.
Gueye | 9 |
Bailarina. _Qué placer verla moverse en la zona. La más valorada (21).
Hermosa | 5 |
Errática. _Solo 4 minutos, pero fallo dos tiros muy fáciles. Todavía sin ritmo.
