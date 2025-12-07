Zaragoza gana en el SuperManager ACB: ninguna otra provincia española acumula tantos vencedores en solo 8 jornadas

Desde el año 2002 son miles los aficionados al baloncesto que siguen la ACB de una manera especial. El SuperManager, un juego con el que los usuarios pueden crear equipos y sumar puntos en función de la actuación de los jugadores, tiene cada temporada miles de adeptos en toda España. Cada jugador puede crear hasta 15 equipos diferentes, por lo que la dificultad aumenta ya que son centenares de miles los equipos que compiten cada jornada.

Con ocho jornadas completas esta temporada (este fin de semana se disputa la novena), Zaragoza ha tomado la delantera en este juego. Tres de los últimos cuatro ganadores del Supermanager Clásico, el que se juega en las 34 jornadas de la fase regular, son de la provincia, dos de la capital aragonesa y otro de Calatayud. Ha sucedido en las jornadas 5, 7 y 8.

En la jornada 5 lo consiguió el usuario 'sitogarnacha34' al sumar 242,2 puntos con un equipo, 'Calatayud9', que contaba con el jugador del Casademont Zaragoza Santi Yusta, una de las estrellas de la Liga y del juego esta temporada. En la jornada 7 el ganador fue 'paco1966' con 227,8 puntos con un equipo que contaba con Yusta y Joaquín Rodríguez en sus filas. En la pasada jornada el mejor fue 'hectorrr0526' con 242,6 puntos.

De esta manera, los jugadores de Zaragoza toman claramente la delantera porque ninguna otra provincia española ha logrado más de un ganador. El resto de jornadas han quedado primeros usuarios de Valencia, Vitoria, Granada, La Coruña y Vizcaya. Pero no es solo algo extraordinario teniendo en cuenta que esta temporada está en sus primeros pasos.

El curso pasado, Barcelona acumuló hasta cuatro ganadores de la jornada pero contando las 34 que dura el SuperManager Clásico. Málaga fue la segunda provincia con tres ganadores. Ahora Zaragoza está a un solo ganador de igualar el registro de Barcelona en toda la temporada pasada. Cada ganador de la jornada se lleva de premio un balón oficial Wilson de la Liga Endesa 2025-26.

Para jugar al Supermanager hay que registrarse en la aplicación o web del juego. A partir de ahí, cada usuario dispone de diez millones de euros de presupuesto para formar un equipo con 2 bases, 4 aleros y 4 pívots. En todos ellos hay que respetar la regla de dos jugadores extracomunitarios como máximo y cuatro cupos como mínimo, como en cualquier plantilla de la Liga. Cada jornada se pueden realizar tres cambios.

Cada jugador puede crear un máximo de 15 equipos. Hay una clasificación general y después, Ligas privadas entre grupos de usuarios y también Ligas de los clubs de la ACB. La puntuación de los jugadores depende de su valoración en los partidos, con un bonus del 20% extra para aquellos que consigan la victoria en cada jornada. El valor de los jugadores seguirá dependiendo de sus estadísticas e irá evolucionando a lo largo de las jornadas. Su precio depende de su valoración media en Liga Endesa 2025-26 (más el bonus por victoria). La relación es de 50.000€ por punto.