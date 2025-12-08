La crónica del Casademont Zaragoza-Real Madrid U22: Langarita y Savkov lanzan al equipo a un espectacular triunfo (87-72)

El mejor partido ante uno de los mejores rivales para una gran victoria. El Casademont Zaragoza protagonizó un magnífico encuentro ante el Real Madrid en el que fue de más a menos para llevarse el triunfo por 87-72. Hasta ahora solo el Barça había logrado tumbar al Madrid, que se presentó en el Siglo XXI sin Izan Almansa y que se quedó sin opciones casi desde el principio. Langarita y Savkov desataron un auténtico vendaval que se llevó por delante al Real Madrid en una primera parte espectacular. La segunda se le hizo un poco larga al conjunto aragonés.

Con este triunfo, el séptimo en diez jornadas, el Casademont Zaragoza iguala en la clasificación tanto a su rival de este domingo como al Tenerife y solo el Barça, con 9 victorias, presenta mejores números. Lo más importante es que el equipo de Jorge Serna aumenta su ventaja con el sexto clasificado y se acerca a su objetivo de terminar entre los cinco primeros para quedarse con los mejores en la segunda fase de esta nueva Liga U.

El Casademont llegó a ir ganando por 34 puntos, sometiendo por completo al Madrid, y acabó solventando el partido en una segunda parte en la que el Madrid pudo maquillar el resultado. Savkov con 20 puntos y un solo fallo en sus lanzamientos y Langarita con 12, todos ellos en la segunda parte, fueron la punta de lanza de un equipo que también contó con los 16 puntos de Traoré y los 10 de Anthony Rodríguez sumándose a la fiesta.

El Casademont Zaragoza salió a la pista con una idea clara. Su éxito llegaría a través de la defensa o no llegaría. Y a ello se aplicaron los jugadores de Jorge Serna, trabando el juego blanco desde el salto inicial, dificultando el trabajo al rival, haciéndole sudar cada punto. En el inicio el marcador se movió muy lentamente porque en ataque también le costó encontrar el camino al Casademont. Lo hizo primero a través de penetraciones para ir abriendo su abanico hasta desatarse de tres en el final del primer parcial y lograr doblar en el marcador al Real Madrid (26-13) para cerrar el primer acto 26-15.

Un triple más de Langarita, diez puntos para él en poco más de diez minutos, y dos seguidos de Savkov (4/4 para el ruso desde el 6,75), llevaron la máxima al marcador (35-25) en poco más de dos minutos de juego del segundo cuarto. Javi Juárez tuvo que pedir tiempo muerto porque el Real Madrid estaba grogui ante los golpes que le asestaba una y otra vez el Casademont Zaragoza. Sin perder la seriedad atrás, clave de todo, la calidad de los jugadores aragoneses empezaba a brillar.

Liderado por Langarita y Savkov, el Casademont ya estaba desatado ante un Real Madrid que no sabía cómo frenar el vendaval que se había desatado en el Siglo XXI. El conjunto de Jorge Serna se fue hasta los 27 de diferencia (42-15) en apenas 15 minutos de juego. Y con un baloncesto espectacular, con puntos de todos los colores. Los tímidos intentos blancos por medio de Amosov y Grinvalds resultaban insuficientes ante la superioridad del Casademont, que seguía sumando para una nueva máxima (48-20) y cerrar una impresionante primera parte con un espectacular 50-24.

Pese a la diferencia ni la reacción del Real Madrid ni la posible relajación del Casademont Zaragoza hicieron tambalearse el marcador. El conjunto aragonés bajó su ritmo anotador, que había sido inusualmente alto en la primera parte, y se fueron sumando a la fiesta otros jugadores como Alejandro Moreno y Anthony Rodríguez para mantener las distancias en torno a los treinta puntos y cerrar el penúltimo parcial con 71-44 en el marcador.

En el último cuarto llegó la relajación local ante la amplitud del marcador, que propició que el Real Madrid pudiera empezar a anotar con fluidez para recortar distancias. La recuperación no hacía peligrar el triunfo pero el equipo de Javi Juárez rebajó la distancia de los veinte puntos (78-62) y obligó a Jorge Serna a pedir dos tiempos muertos para que su equipo no terminara un partido tan espectacular de bajón. El segundo de ellos sirvió para que los aragoneses 'volvieran' al partido y cortaran la reacción blanca. El Madrid se llevó el último parcial por 16-28, pero el triunfo ya estaba en el casillero del Casademont.