CASADEMONT ZARAGOZA
Europa alucina con la remontada del Casademont Zaragoza en Valencia: "¿Te lo puedes creer?"
Las reacciones a la impresionante victoria del equipo aragonés
Lo que ha hecho este martes el Casademont Zaragoza en el Roig Arena (63-70) es tan extraordinario que enseguida ha traspasado fronteras y está en boca de todo el mundo del baloncesto. Remontar 20 puntos en Valencia está al alcance de muy pocos equipos, hacerlo en nueve minutos de locura al final del partido es una hazañaque se recordará durante mucho tiempo. Y el sueño de la Final Six sigue más vivo que nunca.
La propia Euroliga ha reaccionado con un post en redes sociales ensalzando lo ocurrido a orillas del Turia. "¿Te lo puedes creer? Con un increíble parcial de 0-25 en el cuarto cuarto, el Casademont Zaragoza tumba al Valencia y empieza la segunda ronda con una victoria a domicilio", señala la competición.
También la Federación Española de Baloncesto, muy pendiente del duelo entre dos equipos españoles, ha escrito "¡Qué partido y qué remontada!". "Remontada antológica del Casademont Zaragoza en el Roig Arena", ha posteado Movistar, que este año tiene los derechos televisivos de la competición.
