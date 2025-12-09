Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Tenemos un ojo en el fin de semana"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en la previa del partido de este miércoles en casa contra el Peristeri BC (20.00 horas). Se trata del primer encuentro de la segunda ronda de FIBA Europe Cup, una fase que el técnico califica de “muy exigente” en un grupo “difícil” y “bonito”. Aun así, asegura que el objetivo es claro y pasa por llevarse mañana la victoria.

“Lo afrontamos, como dijimos antes de pretemporada, con ambición de hacer las cosas bien, de ganar e intentar pasar a la siguiente ronda. Y para eso, los tres de casa, si no son finales, le podemos poner el nombre que queramos, pero son muy importantes”, explica. Ramírez, que la clave para ganar al conjunto griego es estar “muy concentrados”, así como subir un escalón en la faceta ofensiva sin descuidar la otra: “Siempre hablamos de nuestra defensa, intentar crecer en esa defensa, rebotear, correr… que lo estamos haciendo cada vez un poquito más y eso sigue siendo importante”, afirma.

“Pero mañana, en la parte ofensiva, creo que Peristei es un equipo muy bueno defensivamente. Los números dicen que está entre los mejores de la competición y también está muy bien en la Liga Griega”, añade. Además, el entrenador ha destacado a figuras individuales del rival: “tienen al mejor taponador de la competición”.

Dubljevic, en el encuentro del Casademont Zaragoza contra el Granada. / Fermín Rodríguez

También ha destacado el trabajo colectivo de un Peristeri con “un equipo táctico que tiene muchas herramientas”. En ese sentido, el preparador quiere continuar potenciando los fuertes de su último encuentro: “Seguir pasándonos el balón, intentar hacer el campo grande, buscar espacios… Y ahí vamos a encontrar nuestro talento. Creo que eso mañana va a ser muy importante”.

El pasado fin de semana, el Casademont logró romper en Granada una racha de cuatro derrotas consecutivas en Liga ACB. “Dimos un paso adelante en cuanto a correr, en cuanto a ir más a campo abierto, en cuanto a compartir el balón. En Tenerife tuvimos momentos de jugar muy bien, yo creo sobre todo defensivamente, pero ofensivamente nos atascamos, forzamos demasiadas situaciones y eso lo hicimos muy bien en Granada”. No obstante, todavía quedan cosas que mejorar: “Nuestra salida de presión no fue buena, la tenemos que entrenar por si pasa con Peristeri y seguro que va a pasar el domingo”.

Koumadje, en el encuentro del Casademont Zaragoza contra el Granada. / Fermín Rodríguez

Por ello, el equipo afronta la cita europea con “un ojo en el fin de semana” para encadenar una dinámica positiva que englobe ambas competiciones. “Hay veces en que los rivales te permiten conectar cosas, o utilizar la preparación del equipo con el que juegas el miércoles para avanzar en la preparación del fin de semana”.

El técnico ha asegurado que el equipo está bien tanto física como anímicamente y confía en no tener bajones de ritmo como el del último cuarto en el choque contra el Granada. “El último bloqueo que tuvimos al poder sacarlo, espero que eso desbloqueara un poco las mentes”, subraya. Además, asume la responsabilidad de lograr esa regularidad: “Es mi trabajo que nos relajemos, pero que demos un paso en confianza y en determinación”.

Lucas Langarita, que se dio un golpe en el partido del Casademont Zaragoza U22 es, en principio, la única posible baja para el encuentro en el Príncipe Felipe. En lo referente a la convocatoria, Ramírez ha remarcado el buen nivel de toda la plantilla. “No me gusta llamarlos descartes. Por licencias, tenemos que dejar un jugador fuera en ACB y dos en la FIBA Europe Cup. Seguimos yendo al punto de que no es por rendimiento. Si en algún momento es por rendimiento, pues va a ser así y no está siendo así. Esa decisión la tomaremos mañana”, remarca.