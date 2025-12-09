Mariona Ortiz, eufórica tras la gesta: "En este equipo somos muy de creer"

Las reacciones tras la épica remontada del Casademont Zaragoza han sido numerosas, pero una de las más especiales sin duda ha sido la de Mariona Ortiz. La capitana de las aragonesas ha puesto un mensaje en sus redes sociales poco después del final del partido. "En este equipo somos muy de creer", escribió la catalana, que acompañó su mensaje con un emoticono de un león.

La estrella del partido, Carla Leite, ha alucinado con lo que ha conseguido el Casademont. "No recuerdo haber vivido algo así, probablemente sea la primera vez, estoy muy contenta. Cuando he anotado el triple he visto que seguro que ganábamos. Hemos estado muy juntas", subrayó la francesa, que analizó el transcurrir de un choque de dos caras: "No hemos empezado el partido de la manera correcta, pero creo en el descanso hemos intentado entender entre jugadoras y entrenador qué ha sucedido en esa primera parte. Hemos intentado corregir lo que estaba mal y hemos hecho un gran trabajo en la segunda.

Cantero

Eufórico se mostró Carlos Cantero tras la mágica remontada del Casademont Zaragoza en el Roig Arena. Un choque que todo el mundo veía perdido. Todos menos las jugadoras y el cuerpo técnico, o por lo menos así lo aseguró el técnico. "No empezamos el partido de la mejor manera, sobre todo con muchos fallos tontos, creo que con un poco de miedo escénico, no sé, porque al final eran malos pases, no cogíamos bien los balones, entonces en el descanso lo que hemos hablado es de no rendirnos y de que los errores que estábamos teniendo eran un poco culpa nuestra, malos pases, que teníamos que ir a lo básico, a defender físicas, a jugar más rápido aunque fueran ataques más largos pero más dinámicos", valoró el madrileño en rueda de prensa.

Cantero subrayó la reacción de las suyas tras el descanso. "Hemos empezado la segunda parte con buenos ataques, alguna pérdida de Ornella pero el resto de los seis o siete tiros han sido buenos aunque no entraran. En el tiempo muerto les he dicho que estábamos jugando bien, que ese era el camino. Han empezado a entrar, nos hemos visto capaces, hemos creído, ha habido un tiempo muerto a falta de seis minutos que íbamos 12 abajo y era el momento de ir a por el partido, de que siguieran tirando con confianza, que fueran valientes. Veíamos que a Valencia le costaba anotar y nosotras podíamos mantener el ritmo de seguir corriendo, de ganar la lucha en el rebote y eso es lo que nos ha llevado a estar arriba y a ganar el partido", analizaba el entrenador del Casademont, que ahí ya veía las cosas más claras.

Para el técnico, una de las claves fue empezar a dominar el rebote y controlar las pérdidas. "El proceso cuando empiezas así, que no es la primera vez que nos pasa en Valencia, entrenar esa constancia eso viene de cada día. Ha sido identificar los errores, por qué se estaban produciendo, que es lo que les he dicho a ellas, mi opinión de por qué se estaban produciendo esos malos pases, esas pérdidas. Llevábamos diez al descanso y luego cinco en la segunda parte. La pelea por el rebote siempre he incidido que es algo que teníamos que aumentar el físico y poco a poco las demás cosas iban a llegar saliendo", reflejó. "Cuándo ha empezado a creérnoslo, en ese tiempo muerto de 12 puntos a seis minutos. Ahí no lo veía tan lejos, ese tiempo ha sido dar esa confianza y ánimo a las que estaban en la pista porque era el camino correcto. Han salido del tiempo muerto, han metido dos triples, Merritt no estaba anotando de tres y ha metido una, mariona otra, Carla estaba atacando agresiva, esto se juntaba con una buena defensa con físico, que a ellas les costaba anotar, leo ya no tenía esos tiros, y poco a poco ibas creyendo. Los últimos seis minutos son los que resalto a nivel de creer en que podíamos ganar", puntualizó.

Después, la apoteosis. "Las veía muy bien en pista. Veía que al Valencia le costaba generar ventajas y si a eso le sumas la fortaleza en el rebote teníamos más opciones que otras veces en esas situaciones de remar para quedarnos en la orilla. En cuanto he visto que tenían esa libertad y metían los triples, te vienes arriba y al final del partido sí lo veía muy de cara", declaró. A pesar del éxtasis del triunfo, Cantero reconoció que le queda una espinita: "No ha sido (la victoria) en La Fonteta, que es lo que quería, pero empezamos aquí y sabíamos de lo difícil que era ese objetivo. Teníamos un partido menos que otros rivales y sacar este partido era muy importante. El primer paso está dado y la dinámica es positiva, venimos de buenos partidos, buenos minutos, tenemos que creer en el equipo y el del Fenerbahce sacarlo juntas".