¿De qué planeta es Carla Leite? Las notas del Casademont Zaragoza

Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza tras la remontada al Valencia Basket:

Leite | 10 |

Estrella. Era la mejor en el mal partido. Lo de después es de otro planeta. Apoteósica.

Mariona | 8 |

Clave. Un triple que nuncqa olvidará. Además, rebotes, asistencias...Decisiva.

Flores | 7 |

Luchadora. Fue de las que más creyó cuando todo parecía imposible.

Pueyo | 5 |

Tímida. Solo dos puntos y pocos tiros. No tuvo su día, pero no hizo falta.

Oma | - |

Banquillo. No tuvo la oportunidad de jugar en el Roig Arena.

Vorackova | 8 |

Fundamental. Tras una mala primera parte, por fin tomó responsabilidades. No falló ni un tiro.

Bankolé | 5 |

Gris. No pudo sacar rédito esta vez a su portentoso físico. Desesperada.

Mawuli | 6 |

Voluntariosa. Errática en el tiro, anotó siete puntos que al final sirvieron para mucho.

Fingall | 7 |

Potente. Rasmia con todas las letras. Clave en el rebote. Actitud sobresaliente.

Hempe | 7 |

Resucitada. Estaba fatal, pero no dejó de intentarlo y tuvo un premio enorme en el último cuarto.

Gueye | 5 |

Negada. A la joven francesa no le salieron las cosas. Le vino grande el partido.

Hermosa | - |

Testigo. La española vio desde el banquillo la remontada de su equipo.