Casademont Zaragoza
¿De qué planeta es Carla Leite? Las notas del Casademont Zaragoza
Las jugadoras del equipo aragonés llegaron a tiempo para asaltar el Roig Arena
Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza tras la remontada al Valencia Basket:
Leite | 10 |
Estrella. Era la mejor en el mal partido. Lo de después es de otro planeta. Apoteósica.
Mariona | 8 |
Clave. Un triple que nuncqa olvidará. Además, rebotes, asistencias...Decisiva.
Flores | 7 |
Luchadora. Fue de las que más creyó cuando todo parecía imposible.
Pueyo | 5 |
Tímida. Solo dos puntos y pocos tiros. No tuvo su día, pero no hizo falta.
Oma | - |
Banquillo. No tuvo la oportunidad de jugar en el Roig Arena.
Vorackova | 8 |
Fundamental. Tras una mala primera parte, por fin tomó responsabilidades. No falló ni un tiro.
Bankolé | 5 |
Gris. No pudo sacar rédito esta vez a su portentoso físico. Desesperada.
Mawuli | 6 |
Voluntariosa. Errática en el tiro, anotó siete puntos que al final sirvieron para mucho.
Fingall | 7 |
Potente. Rasmia con todas las letras. Clave en el rebote. Actitud sobresaliente.
Hempe | 7 |
Resucitada. Estaba fatal, pero no dejó de intentarlo y tuvo un premio enorme en el último cuarto.
Gueye | 5 |
Negada. A la joven francesa no le salieron las cosas. Le vino grande el partido.
Hermosa | - |
Testigo. La española vio desde el banquillo la remontada de su equipo.
