La previa del Valencia-Casademont Zaragoza de Euroliga: primer asalto al Roig Arena

Lanzado en la Liga Femenina Endesa, donde encadena siete victorias consecutivas, el Casademont Zaragoza inicia hoy uno de los grandes retos de la temporada. Comienza la segunda fase de la Euroliga y en juego está una plaza en la Final Six que volverá a decidirse en el Príncipe Felipe. Y lo hace en un escenario majestuoso como el nuevo Roig Arena y frente a su enemigo por excelencia, el todopoderoso Valencia Basket (19.15 horas).

El reto es el mismo para ambos equipos y para conseguirlo cada victoria cuenta. Hoy da comienzo la segunda ronda de la Eurliga a la que se llega acumulando los resultados de la primera. Así, el Valencia se presenta con cuatro victorias, ya que solo perdió ante el Fenerbahce en la primera, y el Casademont con 3. Las aragonesas tienen poco margen de error en un grupo en el que también figura el conjunto turco.

Los dos primeros equipos de cada grupo acceden directamente a la Final Six, pero disputarán un play-in previo para decidir si en Zaragoza empezarán en cuartos o en semifinales. Tercero y cuarto de cada grupo se jugarán en otra eliminatoria acceder a esos cuartos de final o despedirse definitivamente del torneo. El Casademont necesita ganar porque solo el DVTK cuenta con menos victorias (1). Valencia, Landes y Venezia tienen 4 y el Fenerbahce destaca con un impoluto 6-0.

No será nada fácil para el Casademont sumar la primera victoria de esta fase en el gigantesco Roig Arena, pero ahora mismo quizá esté un punto más en forma que un Valencia Basket que llega con cambios. En los últimos días ha perdido a Raquel Carrera por lesión, una baja más que sensible, y a Alina Iagupova tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato. Este lunes completó su primer entrenamiento Nia Coffey, que podría debutar esta tarde, y el fin de semana regresó 573 días después la zaragozana Cristina Ouviña.

El Casademont llega con todas sus jugadoras enteras y en plena forma, con Mariona y Pueyo carburando a su mejor nivel, con Bankolé y Gueye como pilares fundamentales y con una imprescindible Nadia Fingall, que regresa a la que fue su casa (aunque ella no jugara en el Roig Arena) las dos últimas temporadas. El Casademont está preparado para la batalla, aunque sabe que tendrá que ofrecer su mejor versión si quiere tener opciones de ganar en Valencia. El premio bien vale el esfuerzo. El equipo ya ha superado varios retos mayúsculos en pocos meses: la remontada ante Brno, la conquista de la Supercopa y la clasificación para esta fase ante el Cukurova. Ahora empieza otro no menos difícil ni apasionante.