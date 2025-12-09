Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

El Valencia Basket-Casademont Zaragoza, en directo: la Euroliga pasa por el Roig Arena

Sigue con nosotros el crucial y atractivo duelo entre dos enemigos íntimos

Mariona, Hempe, Buenavida y Casas charlan antes del partido

Mariona, Hempe, Buenavida y Casas charlan antes del partido / Valencia Basket

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Lanzado en la Liga Femenina Endesa, donde encadena siete victorias consecutivas, el Casademont Zaragoza inicia hoy uno de los grandes retos de la temporada. Comienza la segunda fase de la Euroliga y en juego está una plaza en la Final Six que volverá a decidirse en el Príncipe Felipe. Y lo hace en un escenario majestuoso como el nuevo Roig Arena y frente a su enemigo por excelencia, el todopoderoso Valencia Basket (19.15 horas). Sigue con nosostros el atractivo duelo en directo:

