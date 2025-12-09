En Directo
Casademont Zaragoza
El Valencia Basket-Casademont Zaragoza, en directo: la Euroliga pasa por el Roig Arena
Sigue con nosotros el crucial y atractivo duelo entre dos enemigos íntimos
Lanzado en la Liga Femenina Endesa, donde encadena siete victorias consecutivas, el Casademont Zaragoza inicia hoy uno de los grandes retos de la temporada. Comienza la segunda fase de la Euroliga y en juego está una plaza en la Final Six que volverá a decidirse en el Príncipe Felipe. Y lo hace en un escenario majestuoso como el nuevo Roig Arena y frente a su enemigo por excelencia, el todopoderoso Valencia Basket (19.15 horas). Sigue con nosostros el atractivo duelo en directo:
25-14 acaba el primer cuarto. Mal primer cuarto. Mucho que mejorar para poder plantar cara al Valencia Basket
Segunda falta de Leite. Mala noticia. (23-14). Queda un minuto de primer cuarto
Triiiiiple Mawuuuli. Hay vida (22-14)
Fam pone el 22-9. Se puede ir el partido en el primer cuarto si no reacciona el Casademont
Anota Fiebich y triple de Araujo (20-9). El comienzo es terrorífico
Triiiiple de Leiteeee
Bufff, cómo ha empezado Fiebich. Triple
Leite rompe el parcial (12-6)
Vuelve a anotar Fiebich. 12-4 de salida y lo para Cantero. Mal empieza esto
Triple afortunado a tabla de Queralt Casas (10-4)
