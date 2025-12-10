El Casademont Zaragoza y lo imposible: radiografía del milagro del Roig Arena

Por la diferencia, por el rival, por el escenario. Por todo. La remontada que culminó el Casademont Zaragoza en el Roig Arena ya es historia del deporte aragonés. Las de Cantero hicieron lo imposible para poner patas arriba su grupo en la Euroliga y multiplicar exponencialmente sus opciones de estar en la Final Six del Príncipe Felipe. Pero, en Valencia, ese camino imposible se puede desgranar segundo a segundo, ataque tras ataque y defensa tras defensa para completar nueve minutos que quedaran grabados para siempre en la retina de los aficionados del Casademont.

Dos tiros libres de Fiebich ponían un 61-42 más que definitivo. A continuación, Laia Flores anotó un triple que, en ese momento, nadie celebró. Puede pensarse que en ese momento empezó la catarsis de las aragonesas, pero nada más lejos de la realidad. El Valencia no anotaba, pero el Casademont tampoco. Pasaron más de dos minutos en los que ninguno de los dos equipos encontró la canasta, algo que favorecía claramente a las locales, encantadas con que fuera el tiempo corriendo sin cambios significativos en el marcador. Leite, Mawuli, Gueye y Laia fallaron sus tiros en ese tramo mientras la desesperación parecía apoderarse de las de Cantero. Además, el Valencia entró en bonus muy pronto y cualquier falta iba a ser un castigo.

Los cambios

El técnico, a falta 6.49 para el final, decidió jugarse la última bala metiendo en pista a Mariona Ortiz y Hempe. Fue la americana la que, con dos canastas consecutivas, obligó a parar el partido a Rubén Burgos porque la renta de las suyas había bajado hasta los 12 puntos y faltaban aún 6 minutos. De poco le sirvió al técnico taronja, que vio como en menos de un minuto, una penetración de Carla Leite, un triple frontal de Hempe y una canasta de Vorackova ponían al Casademont a solo cinco con más de cuatro minutos por jugarse. El murmullo en el Roig Arena ya era imparable.

Lo que no paró fue el choque, aunque sí que lo hizo el ataque de las aragonesas (el del Valencia ni estaba ni se le esperaba, con sus jugadoras fallando tiros, a priori, asequibles). Un fallo imperdonable de Mawuli completamente sola bajo la canasta y una falta en ataque de Hempe parecían frenar la remontada, pero las valencianas se empeñaban en seguir dando oportunidades a las de Cantero. No perdonó más el Casademont. Carla Leite se deshizo de la defensa de Alexander para ajustar todavía más el luminoso y con un triple liberado de Mariona (para nada su especialidad), que celebró con una rabia tremenda, el encuentro volvía a empezar. Empate a 61. ¿Engordar para morir? De eso nada.

El equipo celebra con la afición el gran triunfo en Valencia / Casademont Zaragoza

Volvió de nuevo Rubén Burgos a juntarse con las suyas, pero las caras en el banquillo del Valencia Basket eran ya un poema. En el del Casademont, todo lo contrario. Allí ya todo el mundo barruntaba lo que iba a pasar, pero faltaba la traca final. Y ahí el fuego lo puso Carla Leite. La francesa volvió a penetrar con una valentía tremenda y volvió a dejar retratada a Alexander. Cuando faltaban 1.28 para la finalización del partido, el equipo aragonés, atención, se puso por delante en el marcador por primera vez en todo el partido, una delantera que ya no se dejaría arrebatar.

Principalmente porque volvió a aparecer, en modo extraterrestre, Carla Leite. Esta vez fue desde el triple, con un bombeado lanzamiento que entró sin tocar el aro y que enmudeció a un Roig Arena que era incapaz de asimilar lo que estaba viendo, pero era real. Del 61-43 al 61-66, un parcial que con dos tiros libres más llegó a ser de 0-25. Quedaba medio minuto, pero la victoria no corrió peligro en ningún momento. Hubo tiempo hasta para saborear una gesta que se antoja, por mucho tiempo que pase, irrepetible. Aunque este Casademont volvió a recordar en Valencia, esta vez con su obra masestra, que no entiende de imposibles.