El Casademont Zaragoza-Peristeri, en directo: vuelve la FIBA Europe Cup al Felipe

El Casademont Zaragoza tiene una cita de nivel este miércoles contra el Peristeri BC en el primer encuentro de la Segunda Ronda de la FIBA Europe Cup. Los aragoneses reciben al conjunto griego a las 20.00 horas en el pabellón Príncipe Felipe con la intención de empezar esta segunda fase de la competición continental sumando una victoria. Sigue con nosotros el atractivo duelo del Príncipe Felipe:

Buen robo de Yusta y tendrá tiros Robinson para poner al Casademont a solo uno

Desde el libre se pone el Casademont a solo tres. 6 para el final

TRIPLEEEE DE JOAQUÍN. VIDA

61-69. Noqueado el Casademont

Peristeri arriba. 61-65. Lo para Ramírez. Buena caraja de los suyos

Con 61-59 acaba el tercer cuarto, todo se resolverá en el último

Koumadje vuelve a aparecer y da oxígeno al Casademont (59-55). 1 minuto de tercer cuarto

Antideportiva a Joaquín, que adelanta al Casademont. 56-54. 3 de tercer cuarto

Triiiiiple de Spisuuu. Necesario. Empate