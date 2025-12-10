Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza-Peristeri, en directo: vuelve la FIBA Europe Cup al Felipe

Sigue con nosotros el primer partido de la segunda fase de la competición europea

Joaquín, por los aires en una acción en el duelo ante los griegos

Joaquín, por los aires en una acción en el duelo ante los griegos / Josema Molina

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

El Casademont Zaragoza tiene una cita de nivel este miércoles contra el Peristeri BC en el primer encuentro de la Segunda Ronda de la FIBA Europe Cup. Los aragoneses reciben al conjunto griego a las 20.00 horas en el pabellón Príncipe Felipe con la intención de empezar esta segunda fase de la competición continental sumando una victoria. Sigue con nosotros el atractivo duelo del Príncipe Felipe:

