En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Peristeri, en directo: vuelve la FIBA Europe Cup al Felipe
Sigue con nosotros el primer partido de la segunda fase de la competición europea
El Casademont Zaragoza tiene una cita de nivel este miércoles contra el Peristeri BC en el primer encuentro de la Segunda Ronda de la FIBA Europe Cup. Los aragoneses reciben al conjunto griego a las 20.00 horas en el pabellón Príncipe Felipe con la intención de empezar esta segunda fase de la competición continental sumando una victoria. Sigue con nosotros el atractivo duelo del Príncipe Felipe:
Buen robo de Yusta y tendrá tiros Robinson para poner al Casademont a solo uno
Desde el libre se pone el Casademont a solo tres. 6 para el final
TRIPLEEEE DE JOAQUÍN. VIDA
61-69. Noqueado el Casademont
Peristeri arriba. 61-65. Lo para Ramírez. Buena caraja de los suyos
Con 61-59 acaba el tercer cuarto, todo se resolverá en el último
Koumadje vuelve a aparecer y da oxígeno al Casademont (59-55). 1 minuto de tercer cuarto
Antideportiva a Joaquín, que adelanta al Casademont. 56-54. 3 de tercer cuarto
Triiiiiple de Spisuuu. Necesario. Empate
Triplazo de Cárdenas (51-54). Empieza a murmurar el Felipe
