Que Koumadje sea el mejor habla muy mal del resto. Las notas del Casademont Zaragoza

Koumadje| 7 |

Necesario. Que sea el más valorado no habla bien del resto. Empeoró al final.

Bell-Haynes | 5 |

Tocado. No jugó mucho en la primera y parte y nada en la segunda. Algún problema físico debe tener.

Yusta | 6 |

Líder. Estropeó su gran inicio con una mala segunda parte. Aun así, lo intentó todo.

Stephens | 1 |

Horroroso. Nulo en ataque y sin compensar su presencia en defensa. Fatal.

Rodríguez | 6 |

Alma. Mantuvo a los suyos con vida hasta que le llegó el aliento.

Langarita | - |

Banquillo. Entró en la convocatoria por ser español, pero no jugó.

Fernández | 5 |

Escaso. En estos partidos es donde tiene que demostrar y esta vez no lo hizo.

González | 4 |

Flojo. Mal en el tiro, insuficiente en defensa. Valoración negativa.

Robinson | 3 |

Irreconocible. Ni rastro del jugador que se pensaba que se había fichado en verano.

Soriano | 0 |

Penoso. Fue titular, pero con esa actitud no puede ir a ningún lado. Bochornoso.

Traoré | - |

Cupo. Se sentó en el banquillo para cumplir las reglas, pero no participó.