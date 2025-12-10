Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

Que Koumadje sea el mejor habla muy mal del resto. Las notas del Casademont Zaragoza

La triste derrota ante el Peristeri deja a varios jugadores señalados

Koumadje, colgándose del aro

Koumadje, colgándose del aro / Josema Molina

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Koumadje| 7 |

Necesario. Que sea el más valorado no habla bien del resto. Empeoró al final.

Bell-Haynes | 5 |

Tocado. No jugó mucho en la primera y parte y nada en la segunda. Algún problema físico debe tener.

Yusta | 6 |

Líder. Estropeó su gran inicio con una mala segunda parte. Aun así, lo intentó todo.

Stephens | 1 |

Horroroso. Nulo en ataque y sin compensar su presencia en defensa. Fatal.

Rodríguez | 6 |

Alma. Mantuvo a los suyos con vida hasta que le llegó el aliento.

Langarita | - |

Banquillo. Entró en la convocatoria por ser español, pero no jugó.

Fernández | 5 |

Escaso. En estos partidos es donde tiene que demostrar y esta vez no lo hizo.

González | 4 |

Flojo. Mal en el tiro, insuficiente en defensa. Valoración negativa.

Robinson | 3 |

Irreconocible. Ni rastro del jugador que se pensaba que se había fichado en verano.

Soriano | 0 |

Penoso. Fue titular, pero con esa actitud no puede ir a ningún lado. Bochornoso.

Traoré | - |

Noticias relacionadas y más

Cupo. Se sentó en el banquillo para cumplir las reglas, pero no participó.

TEMAS

