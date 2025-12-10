Casademont Zaragoza
Que Koumadje sea el mejor habla muy mal del resto. Las notas del Casademont Zaragoza
La triste derrota ante el Peristeri deja a varios jugadores señalados
Koumadje| 7 |
Necesario. Que sea el más valorado no habla bien del resto. Empeoró al final.
Bell-Haynes | 5 |
Tocado. No jugó mucho en la primera y parte y nada en la segunda. Algún problema físico debe tener.
Yusta | 6 |
Líder. Estropeó su gran inicio con una mala segunda parte. Aun así, lo intentó todo.
Stephens | 1 |
Horroroso. Nulo en ataque y sin compensar su presencia en defensa. Fatal.
Rodríguez | 6 |
Alma. Mantuvo a los suyos con vida hasta que le llegó el aliento.
Langarita | - |
Banquillo. Entró en la convocatoria por ser español, pero no jugó.
Fernández | 5 |
Escaso. En estos partidos es donde tiene que demostrar y esta vez no lo hizo.
González | 4 |
Flojo. Mal en el tiro, insuficiente en defensa. Valoración negativa.
Robinson | 3 |
Irreconocible. Ni rastro del jugador que se pensaba que se había fichado en verano.
Soriano | 0 |
Penoso. Fue titular, pero con esa actitud no puede ir a ningún lado. Bochornoso.
Traoré | - |
Cupo. Se sentó en el banquillo para cumplir las reglas, pero no participó.
