Vuelve la aventura en FIBA Europe Cup. La previa del Casademont Zaragoza-Peristeri BC

El Casademont Zargoza tiene una cita de nivel este miércoles contra el Peristeri BC en el primer encuentro de la Segunda Ronda de la FIBA Europe Cup. Los aragoneses reciben al conjunto griego a las 20.00 horas en el pabellón Príncipe Felipe con la intención de empezar esta segunda fase de la competición continental sumando una victoria.

El conjunto rojillo viene de hacer un buen partido en Granada en un duelo que acabó con una ventaja de nueve, pero en el que los de Jesús Ramírez se llegaron a poner más dieciséis puntos por encima del rival en el marcador. Con el triunfo, el Casademont rompió una racha de cuatro partidos consecutivos perdiendo en Liga ACB, lo que le permitió respirar algo más lejos de los puestos de descenso, aunque todavía sigue en una posición incómoda, con tres victorias y seis derrotas como balance.

Totalmente distintos son los registros del equipo de Ramírez en Europe Cup, donde ganó cinco de los seis duelos de la primera fase de la competición. El único tropiezo fue a domicilio, contra el Bakken Bears, un titán de la Liga danesa, y el conjunto rojillo logró el pleno de victorias jugando como local.

Santi Yusta, con el balón en el partido del Casademont Zaragoza en Granada. / Fermín Rodríguez

En ese sentido, el Casademont Zaragoza se ve de nuevo ante una gran oportunidad ante su gente. En lo que va de curso, la 'Marea Roja' ha sido el mejor apoyo de los aragoneses, en especial, en las citas internacionales, y no tanto en Liga, donde solo han sacado un resultado positivo de los cuatro partidos disputados.

Por su parte, el Peristeri viene en un momento dulce con tres victorias seguidas y quinto clasificado en su competición doméstica. Al igual que el aragonés, el conjunto griego también completó una primera fase de Europe Cup casi perfecta, con cinco triunfos y una úncia derrota, aunque en su caso fue en casa, contra el Bilbao Basket.

Koumadje, con el balón en el partido del Casademont Zaragoza en Granada. / Fermín Rodríguez

La única posible baja a lamentar por el técnico catalán es la de Lucas Langarita. El joven sufrió un choque este lunes en el partido del Casademont Zaragoza U22 que ganó al filial del Real Madrid en el pabellón Siglo XXI. En cuanto al resto del vestuario, el parte de lesiones está limpio y el entrenador tendrá a todos los efectivos a su disposición para una convocatoria que, por tanto, implicará la necesidad de hacer descartes. No obstante, será un 'bendito' problema el de Ramírez, que aseguró en la rueda de prensa previa a la cita europea que el rendimiento está siendo el deseado en todos los hombres de la plantilla.

El mismo quinteto que en Granada

Sus declaraciones llevan a pensar que el quinteto titular en el Príncipe Felipe podría ser el mismo que el que llegó en Granada, con Stevenson, Bell-Haynes, Robinson, Dubljevic y Santi Yusta. Aun así, la irrupción de Koumadje, el nuevo gigante el Casademont, apunta a ser clara en las rotaciones del conjunto rojillo tras un notable debut en tierras andaluzas.

Se trata de un partido de gran valor el que afronta el equipo zaragozano, ya que el resultado marcará el rumbo que toma de cara a esta nueva fase en la competición continental. Eso sí, los aragoneses ni quieren ni pueden perder de vista la Liga regular y mantienen un ojo puesto en el desplazamiento de este fin de semana a la cancha del líder de Liga ACB, el Valencia Basket.