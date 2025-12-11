El pecado capital del entrenador del Casademont Zaragoza: Jesús Ramírez se hace un lío

La contundente derrota del Casademont Zaragoza ante el Peristeri en el Príncipe Felipe deja varios señalados, pero el principal es Jesús Ramírez. El técnico de los aragoneses no estuvo nada acertado ni en la convocatoria, ni el planteamiento de partido, ni en su desarrollo ni después en sala de prensa. Un día para olvidar que a su crédito se le haya pegado un buen mordisco y le obliga a reaccionar si no quiere ver peligrar su puesto de trabajo.

Tras dos años de sinsabores en la FIBA Europe Cup, el entrenador catalán aseguró que esta temporada el Casademont le iba a dar la importancia a la competición que otros cursos no se le había prestado. Pues este miércoles no lo pareció. Porque, para empezar, su convocatoria fue inentendible. Si bien es cierto que había que hacer descartes para cumplir con la norma de los cupos, dejar fuera a Bojan Dubljevic tras protagonizar haberse visto en Granada hace tan solo unos días la mejor versión del año del montenegrino era una temeridad, un riesgo totalmente innecesario que no debió correr.

Porque el Peristeri, bien lo debía saber el cuerpo técnico, no es el Anorthosis. Los griegos solo han perdido un partido en la FIBA Europe Cup y su verdugo fue un Bilbao Basket al que, por cierto, superaron en Mirivilla. Presentarse en un duelo que puede marcar la clasificación europea, después de todos los problemas que está teniendo el equipo en la pintura, con Joel Soriano y el recién aterrizado Koumadje (sumado a un Traoré que no jugó) como pareja de pívots no es de recibo.

El dominicano fue titular y demostró desde el minuto uno que, ahora mismo, no está ni para jugar un rato porque su actitud deja mucho que desear. A Ramírez casi le salva la papeleta Koumadje, que sin estar al 100% en lo físico tuvo que jugar más de 24 minutos. Lo que acabó pasando entra dentro de la lógica, el chadiano llegó fundido al último cuarto, dejó de ser importante y por ahí se le escaparon al equipo muchas de sus opciones de triunfo.

Pero no solo se perdió ante el Peristeri por la ausencia de Dubljevic. El resto tampoco funcionó. El Casademont fue un equipo desnortado (19 pérdidas), sin un plan de juego claro y con unas rotaciones que no dieron luz a los aragoneses. Ante tal panorama, cada uno hizo la guerra por su cuenta y solo el liderazgo de Yusta y la intensidad de Joaquín Rodríguez daban algo de esperanza para evitar el descalabro. Pero no fue suficiente.

Ataque a los jugadores

Tema aparte es la actitud de algunos jugadores, demasiado pasivos y a los que no se les ve demasiado involucrados. Nombres como Robinson o DJ Stephens están pasando desapercibidos cuando, el primero en ataque y el segundo en defensa, estaban llamados a ser capitanes generales en este equipo. Es tan evidente que Ramírez, al que le faltó algo de autocrítica en sus declaraciones, no dudó en cargar contra sus jugadores en rueda de prensa.

“No quiero entrar en temas tácticos. Es un tema de mentalidad y de querer jugar o no querer jugar. Normalmente defiendo a los jugadores a muerte hasta el último segundo, hoy me lo han puesto muy difícil. Si vamos a jugar como hemos jugado, no vamos a ganar ni este, ni el siguiente, ni los que van a venir”, señaló. “Me cuesta entender que no queramos jugar un partido como el de hoy, ganarlo y empezar la competición como Dios manda. Esto complica las cosas y, si seguimos así, se van a complicar más”, acabó con un mensaje catastrofista de un técnico que comienza a verse en la cuerda floja.