El preocupante limbo de Lucas Langarita en el Casademont Zaragoza: no cuenta en el primer equipo y arrasa en el U22

Sigue siendo joven, pero Lucas Langarita ya no es un niño y su carrera, a la que no se le veía techo, no acaba de despegar. Han pasado ya más de tres años desde su debut con el primer equipo del Casademont Zaragoza (ante el Real Madrid en noviembre de 2022) y su situación actual es bien parecida a la de ahora. El prometedor canterano se encuentra en un limbo entre el Casademont U22, que claramente se le queda pequeño, y el de los mayores (en el que apenas cuenta) que no parece el mejor camino para que Langarita acabe dando el salto que tanto tiempo se lleva esperando de él.

Aunque Pedro Llompart aseguró en verano que el zaragozano sería jugador del primer equipo a todos los efectos, a Langarita le está pasando con Ramírez lo mismo que le ocurrió con Fisac. El escolta no acaba de ganarse la confianza de sus entrenadores cuando tiene la oportunidad de asentarse en la élite, su gran asignatura pendiente y que, de momento, se le resiste.

Mientras tanto, Langarita se entretiene en la Liga U22, la competición de filiales que se ha creado este año que, a pesar de su espectacularidad, está dejando mucho que desear en cuanto a competitividad, alejadísima de lo que luego los jóvenes se van a encontrar en el baloncesto profesional. Ahí, (el Casademont recibe este viernes, a las 20.30 horas, al Tenerife en busca de su quinta victoria seguida), ante chicos que todavía sueñan con debutar en la ACB o en competiciones europeas, al aragonés no hay quien le tosa. Langarita, cuando juega con los canteranos, es el líder indiscutible de los de Jorge Serna en un equipo en el que se sabe importante y en el que juega y hace jugar. El zaragozano promedia más de 17 puntos por partido y más de 8 asistencias en una categoría que se le queda pequeña

Sin embargo, pensando en el futuro, parece claro que ese no es sitio, que bien podría estar en Primera FEB, donde ya estuvo el pasado curso en las filas del Oviedo. Da la sensación de que si nada cambia, Langarita corre el serio riesgo de estancarse.