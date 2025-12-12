Carlos Cantero, técnico del Casademont Zaragoza: "Espero un Valencia Basket con mucha rabia"

El Casademont Zaragoza femenino vuelve a cruzarse con el Valencia Basket apenas unos días después de la inolvidable remontada lograda en Euroliga. Su entrenador, Carlos Cantero, explicó en la previa que estos días han servido para revisar a fondo aquel encuentro y ajustar detalles de cara a un nuevo cara a cara ante un rival al que volverán a enfrentarse repetidamente durante la temporada. “Sobre todo viendo el partido, repasando por qué funcionaron ciertas cosas y otras no. Probando cosas nuevas porque al final son rivales que vamos a repetir en el tiempo”, apuntó el técnico, convencido de que el equipo debe construir recursos que funcionen “a largo plazo” y descartar los que no les ayudan.

Cantero espera un duelo diferente al vivido en Euroliga, especialmente por el efecto emocional que tuvo aquella remontada rojilla en pista rival. “Posiblemente, sobre todo por el componente emocional que tuvo el partido. Poniéndome en su lugar, sí que esperaría mucha rabia, elevar el nivel físico y competir desde el minuto uno”, señaló.

El técnico aclaró que el parcial decisivo del martes no se debió a un giro táctico radical, sino a ejecutar lo ya previsto. “No fue una remontada a nivel táctico que cambiáramos algo, sino simplemente cosas que no estábamos haciendo las empezamos a hacer, pero que ya estaban en el plan de partido”, explicó. La mejora en el acierto ofensivo también fue clave: “Mejoró mucho el porcentaje de anotación y eso a nivel mental hace que confíes más en lo que estás haciendo”. Para el encuentro liguero, el objetivo es claro: trasladar esa versión desde el primer minuto. “Ya sabemos cuál es el campo, el ambiente, el rival… Desde el minuto uno tenemos que intentar dar lo que dimos el otro día en la segunda parte”.

El entrenador reconoció la importancia del apoyo de la afición, que acudirá en masa a Valencia. “Según íbamos viendo que iban aumentando los buses y demás pues nos emociona. Nos va a emocionar mucho verles”, dijo. Cantero destacó que siempre hay presencia de la Marea Roja en la Fonteta, pero esta vez será mayor que nunca. “Tenemos que intentar que se forme una fiesta en la que nosotros salgamos contentas”.

Tras romper por fin la mala racha de visitas a Valencia, Cantero tiene claro cuál es el siguiente desafío. “Ganar a Fenerbahçe aquí”, afirmó sin dudar. Añadió que el buen momento de resultados alimenta la ambición del equipo. “Cuando vas ganando, parece que salen las cosas mejor… La ilusión sigue ahí y la confianza en tu trabajo te da confianza para luchar por ello. Sacar esa victoria sería muy importante en un partido de los que si lo ganas, ganas mucho”.

Respecto al choque del domingo, insistió en que todos los encuentros serán decisivos debido a la posición del equipo en la Liga. “Estamos ahí arriba junto con Girona, entonces ya nos jugamos todo en cada partido”, recordó. Y extendió ese análisis a las dos competiciones. “Mientras estemos ahí arriba, el objetivo será más ambicioso. En Euroliga pasa lo mismo. Evidentemente no vamos a ganar siempre, pero la ambición siempre va a ser la misma”.