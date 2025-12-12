El Casademont U22 sigue a lo suyo y logra ante el CB Canarias su quinta victoria consecutiva (87-76)

Logró el Casademont U22 su quinta victoria consecutiva y lo hizo tras superar al CB Canarias (87-76) en un encuentro en el que brilló menos de lo que nos tienen acostumbrados los canteranos, pero en el que se supieron reponer de sus malos momentos para que no se escapara el triunfo de Zaragoza

De nuevo los de Serna comenzaron arrasando y una vez más lo hicieron liderados por un explosivo Lucas Langarita. El joven zaragozano anotó ocho puntos casi de manera consecutiva(dos triples y un espectacular mate) para lanzar a los suyos en el marcador. Al escolta le cogió el relevo Traoré. El pívot se paseó por la pintura antes de que Faye cerrara el primer cuarto con un prometedor 25–10.

Pero el Canarias demostró en el tramo hasta el descanso el nivel que le permitió superar al Casademont en las islas. De la mano de un gran Bordón, los de amarillo fueron limando poco a poco la renta ante un equipo aragonés fallón y se fueron a los vestuarios todavía esperanzados y con ilusión por llevarse el triunfo del pabellón Siglo XXI (45-36).

Siguió asustando el equipo canario y llegó a tener posesión para incluso empatar la contienda, pero entonces, después de muchos minutos casi ausente, volvió a rugir el Casademont. Entre Álex Moreno y Soumalia Salif daban oxígeno a los suyos en un final del tercer cuarto en el que los aragoneses se gustaron. El 67-54 con el que se llegó al parcial decisivo podía parecer definitivo, pero en la Liga U22 las cosas pueden cambiar en un visto y no visto, así que los de Serna no podían permitirse relajaciones. Aunque hubo susto, no se despistó esta vez el Casademont y dos mates de Anthony Rodríguez acabaron certificando la victoria local. Con este triunfo, los de Serna se colocan terceros en solitario en la clasificación liguera.

CASADEMONT ZARAGOZA: Alias (8), Langarita (13), Lukic (7), Traoré (12), Rodríguez (8) -cinco inicial- Faye (9), García (-), Moreno (13), Savkov (-), Cativiela (-), Prieto (-) y Salif (17).

CB CANARIAS: López (11), Riga (3), Bordón (25), Rodríguez (6), Sangaré (111) -cinco inicial- Guerra (3), Delgado (-), Prekevicius (-), Crujeiras (2), Lipasiyitu (3) y Lima (6).

PARCIALES POR CUARTOS: 25-10, 20-26, 22-18 y 20-22

ÁRBITROS: Javier Ávila, Óscar Navarro y Daniel Cotta. Sin eliminados por faltas personales.

INCIDENCIAS: partido de la Liga U22 disputado en el pabellón Siglo XII de Zaragoza.