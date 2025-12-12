Casademont Zaragoza
La Euroliga premia la exhibición de Carla Leite, jugadora del Casademont, en Valencia
La francesa ha sido nombrada mejor jugadora de la jornada
La tremenda actuación de Carla Leite en la remontada del Casademont en el Roig Arena no ha pasado desapercibida para nadie, ni mucho menos para la Euroliga. La competición ha nombrado a la base francesa como la mejor jugadora de la jornada. Leite, excelsa en el último cuarto, acabó el partido con 23 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias para liderar al equipo aragonés ante el Valencia Basket.
La gala se ha impuesto en la votación a las siguientes jugadoras: Mariam Coulibay, Laeticia Amihere, Iliana Rupert y Tilma Pouye. Tras un arranque de curso en el que combinó encuentros notables con otros más flojos, Carla Leite está empezando a demostrar el talento que posee y por el que se le consideró el fichaje más impactante de la historia del Casademont Zaragoza.
