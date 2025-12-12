Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Tenemos que centrarnos y quitar historias que nos están molestando"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, compareció este viernes en la previa del exigente duelo que su equipo afrontará en la pista del Valencia Basket, y subrayó la necesidad de centrarse en la propia identidad del equipo para competir ante un rival al que considera “a otro nivel” por su solidez y juego. "Espero que el grupo esté afectado. Espero que sea consciente de que no hizo el trabajo el miércoles y espero que sea consciente de los pasos adelante que tenemos que dar para para volver a recuperar la identidad", subrayó.

Ramírez recordó el contraste entre la buena mentalidad mostrada en Granada y la desconexión sufrida días después ante Peristeri. “En Granada entendimos muy bien que era un partido importante, pero ante el Peristeri no, y a partir de ahí parecía que no llegábamos a nada”, lamentó. Aun así, remarcó que la preparación fue la misma y que el desafío pasa por mantener la concentración independientemente del rival. “Tenemos que cambiar cosas para entender que nos debe dar igual que sea Valencia, Granada o cualquier partido, porque lo importante es hacer nuestras cosas bien hechas”, añadió.

El técnico valoró la evolución de Christ Koumadje, uno de los focos de atención tras su reciente incorporación. “Es un jugador especial, diferente a lo que teníamos… cambia espacios y la manera de jugar en ataque. Defensiva y ofensivamente está siendo un objetivo grande para nuestros pasadores y está yendo al rebote de ataque”, explicó, destacando que su impacto en pocos días ha sido “bueno”. Explicó Ramírez que el pívot va cogiendo ritmo, aunque aún no está preparado para jugar cinco contra cinco de forma continuada. “Por circunstancias jugó algún minuto más de lo planeado, pero va bien”, comentó. También señaló que Bell-Haynes terminó el último encuentro “tocado” y están cuidándole, mientras que Marco Spissu sufrió “un pequeño golpe”, aunque en general el grupo está en buenas condiciones.

Ramírez volvió a referirse a su idea sobre los descartes y la utilización de la plantilla. “Me gustaría que no fuera por rendimiento, que fuera para utilizar la plantilla como lo que es, una plantilla profunda”, dijo. Aseguró que a veces los descartes ayudan a cuidar a jugadores con molestias, pero no descartó que en algún momento tengan que ser estrictamente por nivel mostrado. “Si después tiene que ser por rendimiento, va a ser por rendimiento… Me gustaría que fuera la opción A, pero si tiene que ser la B no pasa nada.”

De cara al duelo en el Roig Arena, Ramírez fue claro: “Podemos plantarles cara haciendo todo lo que no hicimos el miércoles”, afirmó, apelando a recuperar la mejor versión del equipo. Elogió sin reservas al rival. “Valencia quizá está a otro nivel por su identidad y su manera de hacer las cosas desde la simplicidad. Hacen los detalles más básicos perfectos.” El técnico subrayó que el Casademont deberá protegerse tácticamente, identificar bien dónde puede hacer daño y ejecutar esas opciones “perfecto”. “Lo que no sea eso, no podemos competir en Valencia porque no puede competir casi nadie”, advirtió, insistiendo en la necesidad de “simplificar un poco todo” para eliminar las “historias” que están complicando al equipo.

Ramírez también tuvo palabras para el buen momento del equipo femenino del club. “Las chicas siguen haciendo un trabajo increíble… El partido del otro día fue una locura”, valoró, convencido de que su nivel continúa enganchando a la afición. En cambio, reconoció que el público puede estar menos satisfecho tras la derrota del miércoles del equipo masculino. “Ahora estamos en una situación que supongo que la gente no debe estar contenta viendo lo que vio el miércoles”, asumió. Aun así, confió en que los seguidores que viajen a Valencia “vean dos buenos partidos de baloncesto, pasen un buen día y volvamos todos contentos”.