Alerta Roja por temporal en Valencia: las tormentas ponen en peligro los dos partidos del Casademont Zaragoza

Los dos encuentros que el Casademont Zaragoza disputa mañana en Valencia corren peligro. Aunque todavía no haya nada oficial, todo indica a que los dos encuentros se van a suspender y los cerca de 700 aficionados de la marea roja que iban a viajar a Valencia no lo harán. La situación meteorológica será muy adversa este domingo 14 de diciembre en la capital del Turia. Se esperan precipitaciones que pueden ser persistentes, localmente torrenciales y superar el umbral de los 180 l/m2 en 12 horas. Así pues, Aemet ha declarado el aviso roja en las zonas de avisos del litoral de la provincia de Valencia.

Más de 700 aficionados de la marea roja tienen previsto viajar mañana a Valencia, pero no es seguro. La salida está programada para mañana a las 7.30 horas de la mañana desde el Príncipe Felipe con dirección al Roig Arena. El primer partido en disputarse es el del conjunto femenino que vuelve a la capital del Turia tras la épica victoria del pasado martes en la Euroliga. Las chicas de Cantero ya se encuentran en Valencia tras viajar en el día de ayer.

En el litoral norte afectará principalmente a la mitad sur. Los totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes podrán superar los 250 l/m². El peor momento se vivirá entre las 13 y las 16 horas, cuando las lluvias dominarán el cielo y pondrán en riesgo varias zonas de la provincia. La alerta roja está programada en estos momentos de 12 a 23 horas, por lo que se han suspendido cientos de encuentros deportivos.

El Valencia Basket, dos partidos en alerta roja

El conjunto taronja recibe la visita del Casademont Zaragoza. Tanto el equipo masculino como el femenino, siendo ellas las que primero serán afectadas al tener la cita a las 12:15 horas. Por la tarde, también en plena alerta roja, los de Jesús Ramírez se miden con los valencianos si antes no se suspenden los duelos por culpa de la borrasca Emilia. El Casademont Zaragoza mantiene en vilo el desplazamiento masivo de la afición a la ciudad valenciana.

El partido de la Liga Endesa entre el Dreamland Gran Canaria y el Kosner Baskonia que estaba previsto para este sábado por la tarde en el Gran Canaria Arena, quedó suspendido ante la situación de alerta provocada el temporal, que ha obligado al Cabildo de Gran Canaria al cierre todas sus instalaciones deportivas.

El desplazamiento de la marea roja en peligro

El Casademont Zaragoza siempre cuenta con aficionados en las gradas, juegue donde juegue tanto en las pistas españolas como en Europa. El pasado martes ya estuvo acompañado precisamente en el Roig Arena en el duelo de Euroliga que el conjunto de Carlos Cantero se llevó tras una espectacular remontada de 20 puntos. Ha habido desplazamientos muy numerosos en la historia reciente, más allá de eventos especiales como las Copas o la Supercopa, pero ninguno tan masivo como el de la jornada de hoy.

Más de 700 aficionados teñirán de rojo, si no se cancela el encuentro, las gradas del Roig Arena en busca de un doblete muy complicado, ya que el equipo masculino solo ha ganado dos veces y el femenino una, el pasado martes, en todas sus visitas a Valencia.