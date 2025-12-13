Otra historia en Valencia. La previa del Valencia Basket-Casademont Zaragoza

Han pasado cuatro días pero parece que fue ayer cuando el Casademont firmó una de las páginas más bellas de su historia. La colosal remontada del conjunto aragonés en Valencia que dio la vuelta al mundo de la canasta el pasado martes permanece en la retina, en la mente y en el corazón de una afición que acompaña ahora en masa al equipo de vuelta al lugar del gran milagro. Ese tremendo parcial de 0-26 en el último cuarto que dejó helado el espectacular Roig Arena escuece de lo lindo todavía en Valencia, que clama venganza ante la mayor afrenta que se recuerda en años.

Pero el Casademont afronta la cita (12.15, Aragón TV) con esa deliciosa sensación de que le quiten lo bailao. Nada que ver el gran valor del triunfo en el choque de Euroliga con lo que está en juego este domingo. Y es que la derrota apenas dejaría secuelas en un conjunto aragonés que comanda la tabla junto al Girona y al que Valencia alcanzaría en caso de que las de Rubén Burgos se lleven la revancha. Nada grave, en todo caso, para un Casademont que, eso sí, en caso de ganar comenzaría a ser esa bestia negra que el Valencia venía siendo para las aragonesas durante las últimas campañas.

Con el Fenerbahce a la vuelta de la esquina en otro envite con sabor a proeza, el encuentro liguero se presenta cargado de alicientes y atractivos. Dos de los mejores equipos de la Liga Femenina se retan en un duelo de poder a poder en el que el espectáculo parece asegurado. Además, ambos entrenadores disponen de casi todos sus efectivos para afrontar la contienda con sus mejores galas. A Burgos le falta Raquel Carrera, cuyos problemas en la rodilla izquierda le mantendrán un tiempo más alejada de las pistas. En cambio, la aragonesa Cristina Ouviña, ya de vuelta tras su embarazo, y la recién incorporada Nia Coffey añaden opciones a una plantilla tan equilibrada como poderosa.

En el Casademont, salvo contratiempos de última hora, estarán todas. También Carla Leite, la principal artífice de aquel milagro que se recordará para siempre. La francesa es un espectáculo en sí misma. Una jugadora excelsa por la que vale la pena pagar una entrada, si bien, en realidad, el conjunto rojillo dispone de varias de ese calibre. Por eso ha llegado donde está y se ha convertido en uno de los mejores equipos de España y cada vez gana más peso en Europa, donde ya saben cómo se las gasta un Casademont que regresa al lugar donde firmó la hazaña más impresionante de su historia.