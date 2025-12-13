La previa del Valencia-Casademont Zaragoza de Liga Endesa: dos realidades muy distintas

Avanza diciembre y el Casademont Zaragoza sigue sin encontrar su mejor versión, dejando dudas por el camino. Y no tiene mucho tiempo para resolverlas más que en la pista, donde vuelve este domingo tras el primer varapalo europeo de verdad esta temporada. No vuelve en una pista cualquiera sino en el espectacular Roig Arena ante el no menos espectacular Valencia Basket de Pedro Martínez, colíder de la Liga Endesa, segundo en la Euroliga, con un potencial enorme y un estilo claro y definido. El choque de dos realidades tan diferentes es a las 18.00 horas.

Jesús Ramírez tendrá que hacer de nuevo un descarte para poder incluir a Christ Koumadje y, lo más importante, debe encontrar la mejor fórmula para hacer rendir a su equipo, que hasta ahora ha mostrado cosas buenas pero también muy malas que le han costado partidos. El equipo viene de ganar en Granada un duelo vital para no verse descolgado en la clasificación pero también de perder el miércoles ante el Peristeri.

El Valencia llega en una dinámica estupenda. Tres victorias seguidas en la Liga Endesa y cuatro en la Euroliga confirman que el club taronja no solo tiene una gran y enorme plantilla sino que también ha logrado plasmar todo eso en la pista. El club valenciano ha aprobado sus cuentas esta semana: un presupuesto de 35 millones de euros, 9 más que el curso pasado, y un gasto neto en plantillas de 9,5 millones para la masculina y 1,250 para la femenina. Números que multiplican los que maneja el Casademont Zaragoza.

El equipo de Pedro Martínez busca un nuevo triunfo que le acerque a asegurarse un puesto como cabeza de serie en la próxima Copa del Rey, algo que consiguen los cuatro primeros al final de la primera vuelta, mientras que el Casademont se ha quedado demasiado pronto lejos de ese sueño y lo que necesita es, primero, encontrarse a sí mismo y, segundo, mantener esa versión el mayor tiempo posible para poder pelear por ganar partidos.

El duelo será un nuevo regreso a casa para Bojan Dubljevic, aunque ya no lo hará a la vieja Fonteta, el primero para Joel Soriano tras salir cedido este verano y el reencuentro con su exequipo del aragonés Jaime Pradilla, que está más que consolidado en un equipo de primer nivel como el Valencia.

El equipo naranja es el máximo anotador de la competición con 96,78 puntos por partido y el mejor valorado con 115,89 créditos de media por jornada. Esos números son posibles, entre otras muchas cosas, porque el Valencia es el conjunto que más triples anota cada partido, un promedio de 12,56, con un acierto del 38,7%. Además, es el que más asistencias reparte con 21,89 por encuentro. Un equipo con mayúsculas y en un punto de forma y confianza opuesto al del Casademont Zaragoza.