Aplazado también el Valencia-Casademont Zaragoza de Liga ACB

La ACB ha atendido la petición del Valencia Basket y ha suspendido el partido previsto para esta tarde a las 18.00 horas frente al Casademont Zaragoza correspondiente a la décima jornada de la Liga Endesa. Las adversas condiciones climatológicas han obligado a paralizar la actividad deportiva en toda la provincia de Valencia, en alerta roja desde este mediodía. Ayer la Federación Española de Baloncesto también suspendió el Valencia-Casademont Zaragoza de Liga Femenina Endesa que debía haberse disputado este domingo a las 12.15 horas.

"Ante la situación de alerta roja en la zona de Valencia, y tras petición de la alcaldía de la ciudad, acb comunica el aplazamiento del partido Valencia Basket-Casademont Zaragoza previsto a las 18.00 de esta tarde y correspondiente a la jornada 10 de #LigaEndesa. Próximamente acb anunciará la nueva fecha para la disputa del partido", acaba de anunciar la ACB en sus redes sociales.

"Siguiendo las indicaciones y recomendaciones de las diferentes instituciones, y tras la reunión del Cecopi, el Casademont Zaragoza confirma el aplazamiento del partido de ACB previsto para hoy a las 18.00 h. Lamentamos las molestias a todos los aficionados. Se les informará próximamente del proceso de devolución de entradas", ha informado a continuación el club aragonés.

Asimismo, el club aragonés se vio obligado a suspender en la noche de este sábado el que iba a ser el mayor desplazamiento de la historia del club, con más de 700 seguidores preparados para asistir en el nuevo Roig Arena a lo que debía ser una doble jornada de baloncesto, ya que a las 12.15 iba a disputarse el partido de Liga Femenina y a las 18.00, el de la ACB. Con este motivo el Casademont había lanzado una oferta a sus seguidores que resultó todo un éxito y tenía seis autobuses completos de aficionados más los que se hubieran desplazado por su cuenta.

Pero todo se precipitó en la tarde del sábado. Alrededor de las siete la Amet elevó el nivel de alerta de naranja a rojo en toda la zona de Valencia debido a la borrasca Emilia y la previsión de lluvias torrenciales por la zona. Después, la alcaldesa de Valencia envió una carta tanto al Levante como al Valencia Basket solicitando que aplazaran sus partidos. El Valencia pidió primero a la FEB la suspensión del duelo de Liga Femenina Endesa y dejó en el aire el de la ACB pendiente de la reunión del Cecopi prevista para las 9.30 de este domingo.

Tras este encuentro y debido a que la situación meteorológica sigue previéndose como muy complicada para toda la jornada del domingo, el club taronja ha solicitado a la ACB la suspensión del encuentro y la Liga ha accedido inmediatamente. Los dos equipos del Casademont Zaragoza se encuentran en Valencia desde la jornada del sábado.