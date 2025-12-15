El Casademont Zaragoza anima a la adopción de perros y gatos

Desde este lunes, el Paseo Independencia, junto a la plaza de España, se ha llenado de carteles que invitan a la adopción de perros y gatos con los jugadores y jugadoras del Casademont Zaragoza como protagonistas. Junto a las oficinas del club se han instalado unos carteles en los que puede verse a Santi Yusta, Mariona Ortiz, DJ Stephens, Vorackova o Helena Pueyo, entre otros, con animales en los brazos bajo el lema "¡Jugamos juntos, adoptar también es ganar!".

Así, Helena Pueyo posa con Conan, un perro de especie canina de nueve años, Fingall con Maravilla, un gato de solo un año de edad, Vorackova con Brochina, un felino de 4 meses, Stephens con un galgo de dos años, Patacón, Hempe y Vorackova con Lina, un perro de 7 años, Yusta con Tartaleta, una gata de un año y Stevenson y Mariona Ortiz con Stiles, un perro American Staffordshire Tef de 9 años. Todos ellos están esperando un nuevo hogar.

La campaña corresponde al Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) del Ayuntamiento de Zaragoza, que es el responsable del servicio de acogida de animales extraviados o abandonados enel municipio y que cuenta con servicios veterinarios y está regisrtado como núcleo zoológico para el alojamiento de animales de compañía, fundamentalmente perros y gatos.

En los paneles expuestos aparece información relativa a la adopción y un código QR para consultar todo lo necesario para el proceso. Asimismo, se ofrece la posibilidad de convertirse en casa de acogida durante seis meses en los que el ayuntamiento cubre todos los gastos de mantenimiento y salud de los animales. Pasados esos seis meses se ofrece la posibilidad de adoptar al animal y, si no, este vuelve al CMPA para una nueva acogida o adopción. Cada año se adoptan un promedio de 250 perros y 450 gatos en Zaragoza.