Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Llevaremos a Turquía a los mejores jugadores"

El Casademont Zaragoza afronta este miércoles en Turquía un partido decisivo ante el Petkim Spor, marcado por un contexto poco habitual. A la reciente derrota frente al Peristeri se ha sumado el aplazamiento del duelo ante el Valencia Basket. "Ha sido una situación atípica, teníamos las dos posibilidades en mente", dijo Jesús Ramírez, que aseguró no saber todavía cuando se podrá recuperar el partido aplazado.

El técnico no escondió su decepción por no haber podido disputar el encuentro en el Roig Arena, especialmente por lo que suponía a nivel social y emocional: “Parecía que iba a ser un día bonito, con gente que ya se había movido y con aficionados que iban a viajar. Personalmente me hubiera gustado vivirlo, ver a la gente de Zaragoza allí”. Aun así, asumió la decisión por motivos de seguridad y confió en que la experiencia pueda repetirse en el futuro.

En lo deportivo, Ramírez explicó que no haber vuelto a la pista no sirve para “sanar” la derrota europea ante Peristeri, aunque sí para llegar con algo más de energía al compromiso en Turquía. “No hemos jugado y tenemos un poquito más en el depósito, pero no podemos hacer una memoria tan corta. Hay que ser conscientes de lo que pasó”, subrayó.

El entrenador zaragozano fue claro al analizar la situación clasificatoria tras la derrota en casa: “El margen de error es cero”. El Casademont vuelve a un escenario similar al de la primera vuelta, con tres partidos lejos del Príncipe Felipe, y Ramírez no esquivó la responsabilidad: “Es un momento de mostrar carácter. Si fuera de casa no somos capaces de sacarlos, pronto estaremos en posición de no merecer la siguiente ronda. Llevaremos a Turquía a los mejores jugadores para ganar el partido".

Sobre el rival, el técnico destacó el contraste absoluto respecto al partido que se hubiera vivido en Valencia que "Petkim es un equipo de mucha experiencia, muy fuerte en el pick and roll y en el juego de media pista. Son el mejor equipo de la competición en ese aspecto. Desde la defensa vamos a intentar llevar el partido ahí, a hacerles correr y jugar en transcción”, señaló.