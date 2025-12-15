¿Se va a poder recuperar el Valencia Basket-Casademont Zaragoza? El calendario lo pone en duda

El aplazamiento por el temporal del doble enfrentamiento entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza ha abierto un escenario mucho más complejo de lo que se podía pensar a simple vista, sobre todo en lo que respecta al duelo de la ACB. La reprogramación de ese partido no será ni mucho menos sencilla ya que, principamente, es que no hay fechas disponibles antes del final de la primera vuelta.

El calendario, especialmente el del Valencia Basket es salvaje, ya que su participación en la Euroliga, en la que muchas semanas hay doble jornada, provoca que no exista un hueco claro para poder verse la cara con los aragoneses. Además, los choques de la FIBA Europe Cup de los de Ramírez hacen que el laberinto se enrevese todavía más y parezca sin salida.

La situación es tan delicada que podría afectar incluso al resto de equipos de la ACB, en concreto a los que estén peleando por clasificarse para la Copa del Rey. Y es que la jornada 17, la última de la primera vuelta, se disputará los días 24 y 25 de enero. Pero es que, y aunque reste más de un mes hasta esa fecha, la imposibilidad de recuperar el partido aplazado podría provocar que, como sucedió en la pandemia, haya que recurrir al procentaje de victorias para decidir los equipos que se clasifican al torneo. Una situación que se pretende evitar desde la organización, pero que ahora mismo no es descartable.

Las chicas

Tampoco será fácil recuperar el duelo entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza femenino, con los dos equipos inmersos también en la Euroliga. Sin embargo, en la competición femenina no existen las dobles jornadas y parece más sencillo que los dos equipos lleguen a un acuerdo. Ambos clubs están en permanente contacto desde lo sucedido en Valencia este pasado fin de semana e, informan desde el Casademont, se busca sin descanso una solución que todavía no se ha encontrado.