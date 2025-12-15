Estas son las opciones que ofrece el Casademont Zaragoza para recuperar el dinero del viaje aplazado a Valencia

El Casademont Zaragozaha anunciado esta tarde las diferentes alternativas que el club pone a disposición de los compradores diferentes alternativas tras la suspensión del viaje organizado a Valencia previsto para este pasado fin de semana tras el temporal que azotó el que iba a ser el escenario del partido. La entidad ofrece tres opciones diferentes para recuperar los 80 euros que costaban las entradas para los dos partidos (masculino y femenino) y el desplazamiento en autobús.

Monedero web del club + 10% de bonificación : El Casademont ofrece ingresar el importe pagado en el monedero de la web del club con una bonificación del 10%, para utilizarlo en lo que se desee dentro de sus canales oficiales (por ejemplo: entradas, merchandising y otros productos/servicios disponibles en la web). Ejemplo: si se pagaron 80€, se dispondrá de 88€ en el monedero. • Validez del monedero: hasta el 30 de mayo de 2026 (inclusive).

Monedero + reembolso parcial (a elección de la persona compradora): Se puede solicitar que una parte del importe se quede en el monedero (con su 10% de bonificación) y que la parte restante sea reembolsada. La persona compradora indicará qué importe desea en monedero y qué importe desea de vuelta.

Reembolso completo: También está disponible la opción de solicitar el reembolso íntegro del importe abonado. Todos los afectados recibirán hoy un correo electrónico indicando las instrucciones a seguir para iniciar el proceso.

"Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos profundamente la comprensión de toda nuestra afición. La prioridad ha sido y seguirá siendo la seguridad", dice el Casademont en el comunicado.