CASADEMONT ZARAGOZA
El Valencia-Casademont Zaragoza de Liga Femenina ya tiene fecha
El encuentro previsto para el pasado domingo tuvo que aplazarse por la alerta roja de la Aemet
El Casademont Zaragoza tendrá que viajar otra vez a Valencia el martes 30 de diciembre para disputar el partido de la Liga Femenina Endesa aplazado este fin de semana. La cita será a las 16.00 horas en el Roig Arena, tal y como acaba de confirmar la Federación Española de Baloncesto.
El encuentro debía disputarse antes del final de la primera vuelta, puesto que es entonces cuando se deciden los participantes en la próxima Copa de la Reina y los equipos que serán cabezas de serie en el sorteo. De esta forma, el Casademont Zaragoza tiene por delante cuatro partidos antes de terminar el año.
Este jueves recibe al Fenerbahce turco en uno de los duelos de la temporada, mientras que el domingo visita al Hozono Global Jairis en la Liga Femenina Endesa. Una semana más tarde, el domingo 28, recibirá al Araski en el Príncipe Felipe y el 30 jugará en el Roig Arena. El 4 de enero jugará en Canarias , el 7 recibirá al IDK Euskotren y el 11 al Estepona antes de retomar la Euroliga el 14 de enero en casa del DVTK húngaro.
El partido estaba programado para las 12.15 horas del pasado domingo, pero tras decretar la Amet la alerta roja para todo el litoral valenciano desde el mediodía y solicitar la alcaldesa de Valencia el aplazamiento de los partidos profesionales del fin de semana, el Valencia Basket solicitó el aplazamiento a la FEB y esta accedió inmediatamente.
Asimismo, el Casademont Zaragoza se vio obligado a suspender el viaje masivo de aficionados que había organizado y que iba a llevar a la capital del Turia a más de 700 seguidores por motivos de seguridad. El domingo por la mañana se aplazó igualmente el duelo de la Liga Endesa entre ambos clubs, pero este tiene un encaje mucho más complicado en el calendario por la disputa de la Euroliga del Valencia Basket.
