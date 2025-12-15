A la venta desde este martes los abonos para la Final 6 de la Euroliga con la que sueña el Casademont Zaragoza: cómo conseguirlos y cuánto cuestan

Cuando quedan cuatro meses para que Zaragoza se convierta por segundo año consecutivo en el epicentro del mejor baloncesto femenino europeo, la Final 6 de 2026 empieza a calentar motores. Y lo hace con la venta de los abonos para la cita que se celebrará en el Príncipe Felipe del 15 al 19 de abril del próximo año y con la que sueña y pelea el Casademont Zaragoza tras quedarse a las puertas el pasado curso.

Este martes se ponen a la venta los abonos para el evento a partir de las 8.00 de la mañana. Estarán disponibles en una web creada al efecto: f6zaragoza.com. Se trata de una entrada para toda la fase final, que incluye dos partidos de cuartos, dos semifinales y la gran final del domingo 19. El año pasado el Praha conquistó el título en el Príncipe Felipe.

Los precios de los abonos para la Final Six 2026 son los siguientes:

Categoría VIP: 175 €

Categoría 1: 70 €

Categoría 2: 60 €

Categoría 3: 50 €

Esos precios incluyen el IVA pero no los gastos de gestión que serán de 2 euros.

Precios y sectores de la Final 6. / SERVICIO ESPECIAL

La Final 6 es un novedoso formato que se estrenó la temporada pasada, coincidiendo con la primera de las tres finales que albergará Zaragoza tras el acuerdo multianual alcanzado con la FIBA en 2024. A ella llegan los seis mejores equipos del continente. Dos de ellos, los ganadores del play-in de semifinales, tienen plaza directa en el penúltimo partido de la final. Los otros cuatro se ven en dos eliminatorias de cuartos de final para decidir el cuadro que peleará por el título.

Actualmente la competición se encuentra en su segunda fase, con el Casademont Zaragoza peleando por estar en su primera final de la historia. Aunque el equipo de Cantero cedió algún partido en la primera fase, la segunda la ha comenzado con la histórica remontada de 20 puntos en Valencia que le abre de nuevo las puertas de par en par. Este jueves recibe al mejor equipo del continente, invicto todavía esta temporada en la Euroliga y gran favorito a todo, el Fenerbahce turco.