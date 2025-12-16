CASADEMONT ZARAGOZA
El Casademont Zaragoza rescinde a Erik Stevenson
El norteamericano, que no ha terminado de cuajar en el equipo, deja libre una plaza de extracomunitario
El Casademont Zaragoza ha rescindido este martes el contrato de Erik Stevenson, por lo que el escolta norteamericano deja de pertencer a la disciplina aragonesa con efecto inmediato y ya no está disponible para el encuentro de este miércoles en Turquía. Stevenson, una de las grandes apuestas del club este verano para convertirse en el escolta tirador que necesitaba el equipo, no ha terminado de cuajar en los planes de Jesús Ramírez, e incluso protagonizó un enfrentamiento público con el entrenador.
"Casademont Zaragoza informa de que Erik Stevenson deja de pertenecer a la disciplina del club tras la rescisión del contrato que vinculaba a ambas partes. El club desea agradecer a Erik su entrega, profesionalidad y compromiso durante el tiempo que ha defendido nuestra camiseta. Asimismo, Casademont Zaragoza le desea la mayor de las suertes en los próximos retos personales y profesionales. Erik también ha querido dejar un mensaje: “Gracias Marea Roja por todo el apoyo durante mi tiempo en Zaragoza. Os deseo la mejor de las suertes en el futuro”. Gracias, Erik", reza el comunicado del club aragonés.
Stevenson ha jugado 8 partidos de Liga con un promedio de 13 minutos en pista en los que ha sumado 5,4 puntos, 1,8 rebotes y 3,3 créditos de valoración media. En la FIBA Europe Cup ha participado en seis encuentros con un promedio de 9,5 puntos y 8,2 créditos de valoración. El norteamericano libera así una plaza de extracomunitario en la plantilla. El Casademont se ha reforzado recientemente con Christ Koumadje y tiene lesionado sin fecha de vuelta a Sadik Kabaca.
Con este movimiento Ramírez vuelve a quedarse con doce jugadores disponibles en la primera plantilla, si bien en la competició europea debe seguir haciendo un descarte para incluir a otro jugador de formación local y cumplir así con los cupos exigidos por la FIBA.
