La previa del Aliaga Petkimspor-Casademont Zaragoza: un partido clave en Turquía sin margen de error

Con un «margen de error cero» según Jesús Ramírez viaja el Casademont Zaragoza a Turquía, a Esmirna, para disputar este miércoles el segundo partido de la segunda fase de la FIBA Europe Cup frente al Aliaga Petkimspor (16.00 horas, Aragón TV). No será su primer viaje a Turquía pero sí a esta ciudad a orillas del mar Egeo, en el Aliaga Belediyesi Enka Arena con capacidad para 3.000 espectadores.

El margen de error es cero porque el Casademont comenzó esta segunda fase con una derrota en casa frente al Peristeri Betsson en el Príncipe Felipe. Avanzan a cuartos de final los dos primeros clasificados de cada grupo, así que el conjunto aragonés no puede permitirse más fallos si quiere estar en las eliminatorias por el título. El Petkimspor se estrenó en este grupo con un triunfo en casa del Dinamo Sassari la semana pasada.

No ha vuelto a jugar el equipo de Jesús Ramírez desde ese tropiezo europeo porque este fin de semana se aplazó su partido de Liga Endesa frente al Valencia Basket, así que la respuesta que pueda dar el conjunto aragonés es toda una incógnita. En principio todos los jugadores de la plantilla están disponibles, sin contar ya al rescindido Erik Stevenson, por lo que el técnico tendrá que hacer un descarte e incluir a un jugador del U22 para cumplir con los cupos obligatorios de la competición.

La clasificación del grupo N / FIBA

El Aliaga Petkimspor es un club fundado en 1984 por la principal empresa petroquímica de Turquía. Dio sus primeros pasos en categoría regional para ir subiendo peldaños poco a poco y desde 2020 compite en la Superliga, la máxima categoría. El curso pasado disputó la Basketball Champions League enfrentándose al Unicaja y el Tenerife.

Esta campaña participa en la FIBA Europe Cup por primera vez y ha llegado a esta fase como segundo del grupo C con un balance de 4-2 perdiendo solo en Chipre frente al AEK y en casa del Oradea rumano. En la Superliga turca es décimo con un balance de 4-7 y viene de perder este fin de semana frente al Trabzonspor por 91-105.

Yannick Franke es su mejor jugador en la competición europea con 19 puntos y 19,3 de valoración media. Blumbergs es su mejor reboteador con 5,1 capturas por jornada y Efianayi su máximo asistente con un promedio de 4,6. El Aliaga Petkimspor es el cuarto equipo con mejor porcentaje de acierto en tiros de campo de la FIBA Europe Cup: un 49,9%. En sus filas cuenta con dos viejos conocidos de la Liga Endesa, Phil Scrubb, pero lleva de baja varias semanas, y Martynas Sajus, que ha pasado por Manresa y Lugo.

Una prueba más para el Casademont Zaragoza, que no termina de encontrar su propio camino. En Turquía tendrá que dar muestras de su carácter y ofrecer argumentos baloncestísticos para sumar su primera victoria en esta fase y demostrar que quiere seguir avanzando en Europa.