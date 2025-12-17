Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Aliaga Petkimspor-Casademont Zaragoza, en directo: la FIBA Europe Cup hoy en vivo

Partido de la jornada 2 de la segunda fase de la FIBA Europe Cup

Trae Bell-Haynes abandona la pista.

Trae Bell-Haynes abandona la pista. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Raquel Machín

Zaragoza

Con un «margen de error cero» según Jesús Ramírez ha viajado el Casademont Zaragoza a Turquía, a Esmirna, para disputar este miércoles el segundo partido de la segunda fase de la FIBA Europe Cup frente al Aliaga Petkimspor (16.00 horas, Aragón TV). No será su primer viaje a Turquía pero sí a esta ciudad a orillas del mar Egeo, para jugar en el Aliaga Belediyesi Enka Arena con capacidad para 3.000 espectadores. Ya no estará Erik Stevenson, rescindido este martes.

